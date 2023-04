Laura Escanes está viviendo un momento muy feliz. La influencer está disfrutando de su nuevo podcast, tras la ruptura con Risto Mejide, ha rehecho su vida con su novio Álvaro de Luna, con quien vive momentos muy románticos que no duda en compartir. Una relación tan sólida que el joven ya está formando una estrecha relación a Roma, la hija de Laura Escanes y Risto Mejide, de la que la joven ha presumido en redes sociales.

"Lo bonito de los niños: que quieren a los que quieren, así de simple y bonito", comentaba una de sus seguidoras. Aunque no todos los comentarios han ido en ese sentido, y Laura, aunque en un primer momento no quería, se ha visto obligada a explicar por qué para ella es tan importante el "precioso vínculo" que están creando su novio y su hija. "Supongo que no todo el mundo puede entenderlo", ha asegurado.

Instagram

La influencer ha recordado que es la segunda vez que vive una situación así puesto que cuando conoció a Risto Mejide también conoció a su hijo Julio "y empezó a formar parte de mi vida y yo de la suya", y ahora lo ve desde el otro lado. "Los dos han creado un vínculo, igual que Roma lo crea también con mis amigas y nadie se escandaliza por eso o por si algún día dejan de ser amigas". "He vivido lo que es querer a alguien, que no es tu hijo y querer darle siempre lo mejor. Estar siempre para él y cuidarle de la mejor manera posible. A día de hoy sigo queriendo infinito a Julio y nos vamos a tener para toda la vida. Y eso no se rompe así como así", explica.

Seguidamente, Laura Escanes ha mostrado el orgullo que siente de ver cómo ambos están creando un vínculo "precioso". "No sabéis lo que llena el corazón que esa persona cuide y quiera tanto a la persona que más quiero del mundo. Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo precioso. Por mucho que pueda molestar o no", explica la influencer.