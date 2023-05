Este domingo 30 de abril Joaquín Cortés y su novia, Mónica Moreno, han sufrido un gran susto. Su hijo mayor, de 4 años, fue atacado por un perro mientras estaba paseando en el calle. "Tengo un cabreo que voy a explotar. Yo lo siento pero si llego a estar delante no sé qué hubiera hecho con el perro. Yo también soy animal y tengo instinto. Amo a los animales, pero más amo a mis hijos", escribió Mónica Moreno en su cuenta de Instagram donde denunció los hechos desde la sección de Urgencias del hospital donde atendieron rápidamente al pequeño Romeo.

A juzgar por las imágenes que la propia Moreno ha compartido en Instagram, el mordisco ha sido el cuerpo del pequeño y aunque se desconoce el alcance que han tenido las heridas, el pequeño aparecía en una de las imágenes tranquilo en las rodillas de su madre. Ahora, hay que esperar que el bailaor o su pareja comuniquen cuál es el estado del joven Romeo en las próximas horas para conocer su evolución.

Instagram

La pareja ha estado muy preocupada por cómo se encontraba el pequeño en el momento del incidente que, afortunadamente, no ha ido a mayores. Indignada, Mónica no ha aclarado cómo han ocurrido los hechos puesto que lo más importante en estos momentos es conocer cómo se encuentra el pequeño. Un incidente que ocurre días después de que Joaquín Cortés saliera del hospital donde ha estado ingresado tras un desvanecimiento.

Ahora, la familia podría comenzar una batalla judicial con el dueño del perro si presentan una denuncia por los daños en el menor, si no, se activará el protocolo de ataque de animales en el hospital. Si el menor tiene que someterse a tratamiento médico por las lesiones, el dueño podría ser acusado de un delito de lesiones por imprudencia si se demuestra que no mantuvo las precauciones necesarias para que no hiciera daño al pequeño, o estar obligado a una indemnización si sí las mantuvo.