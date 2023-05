Laura Escanes critica a Ana Obregón tras su decisión de traer al mundo a su nieta Ana por gestación subrogada. La ex de Risto Mejide se une a los famosos que han opinado sobre la nueva maternidad de la actriz, ya sea a favor o en contra, y ha criticado su decisión en la nueva entrega de 'Entre el cielo y las nubes', su podcast en la plataforma Podimo. La creadora de contenido ha recibido a una de sus mejores amigas en redes sociales, Sindy Takanashi, con la que ha hablado de feminismo, amistad, amor y redes sociales. "Yo siempre he dicho que eres una persona muy obsesiva con las cosas y de entrada eres muy dura... A mí me caíste genial, eres una tía muy directa, que dice las cosas como son y no es que seas así solo en persona, si no que también lo eres en redes y transmites eso" comentó Laura de Sindy. "Yo es que, o te enamoras de mí o me odias", contestó Takanashi.

Laura Escanes opina sobre la nueva maternidad de Ana Obregón

Tras una amena charla en la que Sindy Takanashi le confesó a Laura Escanes en el podcast 'Entre el cielo y las nubes' que su vida sin el feminismo no sería nada y que su objetivo es irse de las redes sociales, recibieron las preguntas de sus seguidores en 'Bajar a la tierra' y una fue '¿Qué piensas de lo de Ana Obregón?'. Laura Escanes, que hace unos días presumía del vínculo entre su chico Álvaro de Luna y su hija, expresó alto y claro su opinión.

"Yo no estoy de acuerdo. No me gusta ni lo que ha hecho, ni el hecho de hacer una portada con la niña" aseguraba Laura Escanes sobre la decisión de Ana Obregón de traer al mundo a su nieta Ana Sandra por gestación subrogada y cómo ha gestionado. La ex de Risto Mejide deja clara su opinión contraria a lo que ha hecho la actriz mientras que Mercedes Milá le ha mostrado su total apoyo tras leer 'El chico de las musarañas', el libro póstumo de Aless Lequio y la propia Ana donde ésta revela el por qué de su decisión.