A pesar de que en un principio Mercedes Milá se mostró a favor de Ana Obregón cuando esta confesó que había sido abuela por gestación subrogada, la presentadora y escritora se mostró muy escéptica con el proceso escogido por la actriz, porque a pesar de que la apoyó, le surgieron unas dudas y preocupaciones que ahora se han disipado gracias a haber leído el libro, y es tajante: "A mí me resulta incomprensible que se hable sin haber leído el libro, que se hable con tanta seguridad sin la mínima empatía, yo no me atrevería".

En una reciente confesión en Instagram fue muy clara: "Con muchos de los comentarios estoy de acuerdo, aunque con facilidad me llegan los 'peros'. Si pienso en amigos gais que han hecho lo mismo, me inclino por aceptar la maternidad subrogada sin dudar ni un ápice", dijo antes de añadir: "El problema llega cuando visualizo a la madre biológica. Me gustaría verla, escucharla, hablar, conocer sus razones para haberse prestado a gestar a este bebé". A pesar de esos 'peros', ahora se ha mostrado mucho más a favor de Ana que antes.