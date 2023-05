La tensión ha estallado en 'El Programa de Ana Rosa' entre la presentadora y Alessandro Lequio. En la sección de corazón se ha hablado sobre las últimas informaciones sobre el Rey Juan Carlos I, quien ha desmentido ser el padre de Alejandra de Rojas al igual que ella. "Ante la noticia publicada la última semana como adelanto de un libro que se intenta publicar en breve, y el sinfín de noticias publicadas en prensa radio, televisión y redes sociales sobre mi persona, me veo obligada a desmentir de forma tajante mi condición de ‘hija secreta’ del Rey Juan Carlos", ha explicado ella en un comunicado. El programa comentaba que Alejandra de Rojas estaría "destrozada" sobre todo lo que se ha comentado al respecto y ha desatado la polémica en plató.

La información sobre el mal estado anímico de la protagonista de la historia la daba Paloma García Pelayo y parece que Lequio no estaba nada de acuerdo con ella. "A mí lo que me cuentan es que no está tan mal... No hagas así (haciendo un gesto con la cara) porque yo tengo información, ¿vale?", decía Lequio desatando tensión entre los colaboradores hasta el punto que ha tenido que intervenir Ana Rosa Quintana.

Telecinco

"Perdona, Alessandro, ese tono, no. Esto es televisión, pero el respeto también existe", le decía su compañera y Lequio se defendía: "Hablo con todo el respeto del mundo". Ha sido entonces cuando la presentadora decidía poner un poco de orden al asunto: "Alessandro, no estamos hablando para Paloma, sino para la audiencia". Parece que desde que Ana Obregón está en el punto de mira con todo el tema de su nieta, el italiano anda más nervioso de lo normal.