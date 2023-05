Joana Sanz no atraviesa su mejor momento. La modelo está en pleno proceso de divorcio de su marido, Dani Alves, con quien ha mantenido una relación durante los últimos 7 años, una relación marcada, según los propios protagonistas, por la aventura. "Aprendimos que los viajes solo tiene sentido si los pasajeros están comprometidos y vivirlo con sentimiento siempre es más divertido. Cada momento es más especial cuando compartimos lo más importante del la esencia. Todo es más fácil cuando un no quiere pelear, pero todo es mucho más fácil cuando los dos deciden amar", aseguró Dani Alves en sus redes sociales cuando se cumplió su quinto aniversario de bodas.

Ahora, la entrada en prisión provisional de Dani Alves ha puesto todo patas arriba, y la modelo canaria ha comenzado los trámites de divorcio a pesar de un problema que está haciendo que el proceso sea mucho más complicado de lo que podría ser. Pero en medio de esta vorágine, la modelo canaria ha sorprendido dedicando unas dulces palabras a su todavía marido.

Instagram

"Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida", comenzaba escribiendo Joana quien confesaba sus dudas a la hora de hacer esta felicitación: "He pensado mucho hacer esta publicación, por la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy".

"Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias... Algún disfraz absurdo o un juego de bubble football por poner ejemplos de los últimos años. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente", ha sentenciado añadiendo el hastag "Amor incondicional". De esta forma, deja claro que, a pesar de romper la relación debido a la infidelidad de su marido y la carta que envió despidiéndose de él, el cariño que le profesa no ha terminado.