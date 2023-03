Joana Sanz, emocionada, ha hablado de la "complicada situación" personal que está viviendo desde que su todavía marido, Dani Alves, entrase en prisión preventiva acusado de haber agredido sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona. La modelo tinerfeña ha hecho las maletas y ha viajado hasta Dubai para amadrinar la apertura de la primera tienda y clínica de la firma de belleza española Sesderma en el país de los emiratos árabes. El evento ha tenido lugar en el restaurante Sushi 99 de Dubai, lleno de glamour y color inspirado en 'El Vuelo de la Mariposa'. Joana, que se ha refugiado en el trabajo para olvidar la difícil situación personal que atraviesa, estaba espectacular con un vestido con transparencias y lentejuelas de Zuhair Murad.

La modelo hizo una emotiva entrevista en la que recordó a su madre, que usaba los productos de la marca patrocinaba: "Mi madre, que falleció, utilizaba Sesderma. El regalo de Navidad que le hice a mi madre fue justamente una crema de la marca. Me dio bastante pena porque ahora la estoy utilizando yo. Cuando me llegó la posibilidad de trabajar para la marca y me hicieron un regalo, de que me llegaron las cremas a casa, me dio un poco de sentimiento porque era como que me habría encantado darle este regalo a mi madre. Sé que le habría gustado mucho y me dio bastante sentimiento, pero agradezco mucho la vinculación. Es algo bonito cuando hay algo que te recuerda".

La modelo confesó no ser de rutinas de belleza diaria: "Ahora mismo se me está hasta pelando la piel del estrés, pero tengo una crema antiaging, porque ya tengo 30 años. A mí me dijeron que había que prevenir, con eso sí me quedé de mi madre y bueno, prometo que después de aquí me voy a hacer una rutina, intentaré llevarla al pie de la letra, porque para viajar y además también con productos soy muy perezosa. Me va a tener que hacer un manual".



Joana estuvo acompañada por el doctor Gabriel Serrano, presidente y fundador de Sesderma. La modelo declaró que está centrada en su profesión: "Todo lo que tenga que ver con mi trabajo me hace feliz". Y le confesó que vive una "situación complicada...". El doctor le aconsejó: "La vida te tira muchas veces, pero después de las tristezas vienen las alegrías, ya verás".



En el evento, la modelo se olvidó de sus problemas personales bailando al ritmo de Gipsy Kings y de Chris MJ y mostró su mejor sonrisa. Daba la casualidad que mientras ella ponía rumbo a Dubai, Dinorah Santana, ex mujer de Dani Alves, aterrizaba en Barcelona para visitar al futbolista. "Dani es inocente y en breve se demostrará. Yo y sus hijos creemos en él y creemos en su inocencia", dijo a su salida de la cárcel Brians 2.