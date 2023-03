This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece quese ha despedido definitivamente de Dani Alves . Esta semana, la modelo se desplazaba hasta la prisión de Brians 2 acompañada de Bruno, amigo íntimo del futbolista. Las reacciones a esta visita no se hacían esperar e iban desde los que creían que solo quiere trasladar al brasileño su ruptura hasta los que creían que trataba de acallar las críticas y demostrar que por el momento su todavía marido sigue contando con su apoyo. Este miércoles 15 de marzo hemos podido saber queLa modelo pensaba que su matrimonio era perfecto, pero desde que saltó la noticia de que el deportista estaba siendo investigado por un presunto caso de violación, la vida se le paró a la canaria. Para enfrentarse de cara a esta situación tan difícil,que publicaba en Instragram en la que cuenta con detalle como se siente y la decisión que ha tomado: quererse a ella misma. "Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos.Miles de porqués sin respuesta", empieza la carta.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar unos años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado, continuaba el escrito tan sentimental de la modelo describiendo que ahora comienza una nueva etapa.