Joana Sanz está decidida a divorciarse de Dani Alves. Ha comenzado con los trámites y todo está en marcha pero hay un gran impedimento que está retrasándolo todo. Un retraso que a la modelo no está gustando nada puesto que busca desvincularse de su todavía marido lo más pronto posible.

Después de que Dani Alves reconociera que sí tuvo algo con la chica que le acusa de violación, la modelo no pudo más y pidió el divorcio. De esto hace ya tres meses y nada se ha sabido de cómo avanzan los trámites para que el futbolista y la modelo lleguen a un acuerdo y rompan finalmente el matrimonio. Hasta ahora. Después de que se hayan filtrado supuestos detalles de cómo avanzaba la negociación, Joana ha salido para desmentir parte de lo publicado y revelar lo que realmente está taponando el proceso para que la ya ex pareja pueda firmar los papeles del divorcio poniendo fin a su matrimonio de forma definitiva. "Esto lo complica todo", asegura la modelo que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Gtres

A través de un mensaje en sus redes sociales, Joana Sanz ha revelado que "no hay ningún acuerdo" por ahora a pesar de que están inmersos en los trámites de divorcio, y es que Dani Alves "se está negando y eso lo complica todo". De esta forma, todo apunta a que la ex pareja llegaría a un divorcio contencioso, un proceso en el que ambas partes tendrán que justificar con pruebas su postura para divorciarse o no, algo que podría llevar el proceso a alargarse mucho en el tiempo.

Además, la modelo ha querido desmentir que durante este proceso esté "recibiendo ningún dinero" por parte de su ex, puesto que está viviendo actualmente con su sueldo como modelo, un trabajo en el que se ha enfocado en los últimos meses para alejarse de la vorágine que se creó después del caso de su marido y que le llevó incluso a dejar las redes sociales. Ahora, más calmada, está volviendo poco a poco a su normalidad.