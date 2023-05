Ana María Aldón aclara cuál es su estado sentimental tras su separación de Ortega Cano. La ex pareja, que se reencontró en la Primera Comunión de su hijo José María en la que Gloria Camila fue la gran ausente, tiene una relación cordial y la diseñadora podría haberle dado una nueva oportunidad al amor. Ha sido en el programa 'Fiesta' donde Amor Romeira ha soltado una 'bomba' sobre su compañera: la gaditana tendría una nueva ilusión, un cantante de nombre José Miguel. Ha sido el músico valenciano quien le ha confirmado a la colaboradora que mantenía una relación con Ana María Aldón aunque ella lo desmiente. La ex del torero reconoce que han quedado en alguna ocasión, hay interés pero que "yo no he tenido nada con esta persona". "Nos conocimos un día que coincidimos, pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro. Tengo gente interesada en mí, no lo voy a negar, pero de ahí a...", dejaba caer la colaboradora. ¿Tiene una nueva ilusión aunque no es este cantante?

Ana María Aldón reconoce que tiene pretendientes

En el vídeo de la parte superior, te contamos todo sobre la nueva ilusión de Ana María Aldón. La ex de Ortega Cano aclara que, aunque conoce a Luis Miguel, no sería el hombre con el que está ilusionada pero que sí existe un hombre que le hace 'tilín'.

Gtres

Ana María Aldón dejó caer en el programa 'Fiesta' que está conociendo a un hombre y que podría ser éste el afortunado que ocupe su corazón. Aunque se negó a dar detalles. "A lo mejor hay alguien", dijo entre risas la ex de Ortega Cano. "Pero no es esta persona eso está claro. Hay interesados" dijo y comentó que si estaría interesada en uno de sus pretendientes. Aurelio Manzano insinuó que el afortunado podría ser un tal Javier pero Ana María no soltó prenda. "Dile a tu amiga que me pase el teléfono que no conozco a ningún Javier" dijo entre risas. ¿Quién será su nueva ilusión?