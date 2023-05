La comunión de José María, hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, ha sido todo un terremoto en la familia. Después de haber estado durante meses planeando todo para que saliese a pedir de boca y para que el divorcio de sus padres no afectara a la celebración, llegaba el día y la lista de invitados ha sido analizada con lupa. Lo primero que todos advertíamos era la ausencia de una de las hermanas mayores del homenajeado: Gloria Camila. Según las informaciones de los propios asistentes, la joven se encontraba de exámenes de su carrera de Derecho por lo que no podía acudir a la ceremonia eclesiástica.

Pero la bomba llegó enseguida y la confirmaba una de las protagonistas. Y es que la misma Gloria Camila confirmaba que no había ido a la celebración porque no le apetecía compartir mesa con "ciertas personas" que han faltado el respeto a su familia.

"No es un Comunión normal en el que va toda la familia. Era en el cole de mi hermano. En un principio pensé en pasarme a la comida en la que iban a estar solo mi padre, Marina, mis tíos y mi hermano José Fernando. Nadie más de mi familia estaba invitado. Estaba toda la familia de Ana", aclaraba la joven.

"En otras circunstancias no me hubiese importado ir. Pero iba a ser muy incómodo, no quería ir a una comida donde no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir y estar con ciertas personas las cuales creo que nos han faltado al respeto. Han hecho comentarios y han contado cosas que no son ciertas. Nos han llevado de una manera que no es", zanjaba la hija de José Ortega Cano.

Finalmente, Gloria Camila no iba y se interpretaba con uno más de los momentos de tensión entre la hija de Ortega Cano y la que ahora es su ex pareja, Ana María Aldón.

Pero esto no es lo único que podrás encontrar esta semana en tu revista favorita. También te descubrimos el nuevo amor de Toni Acosta. La actriz pasea de lo más acaramelada con la que podría ser su nueva pareja.

También podrás encontrar el comunicado de Alejandra Rojas que desmiente de manera tajante ser la "hija secreta" del rey emérito. Y también la reacción de Alba Carrillo ha su despido fulminante de Telecinco.