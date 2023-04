Gtres

Este 29 de abril es un día señalado en el calendario de la familia Ortega Cano. El benjamín de la familia, José María Jr. recibe la Primera Comunión. Una ocasión muy especial que ha servido para ver, por primera vez tras su divorcio, a José Ortega Cano y Ana María Aldón, unidos y caminando de la mano de su retoño, el pequeño José María. Felices y orgullosos llegaban sus padres en el mismo vehículo y con su pequeño de la mano.

Después de su mediática ruptura y posterior divorcio, ambos no han vuelto a coincidir juntos, más allá de algún partido de su hijo. Pero, hasta ahora, no habían vuelto a posar juntos. Los dos han sonreído ante las cámaras y han demostrado una relación cordial de padres divorciados por el bienestar de su hijo.



Hace tan solo unos días, José Ortega Cano hacia balance de estos primeros meses de divorcio y hablaba de la relación cordial que mantiene con su exmujer por el bien de su hijo. Aunque no se solían ver muy a menudo.

Gtres

Una vez más, han demostrado con hechos, que más allá de las diferencias que les hicieron poner punto y final a su matrimonio, lo más importante de todo es su hijo José María. Ambos han recalcado la importancia del bienestar de su retoño en estos últimos meses y así lo han hecho, mostrándose como unos padres unidos.

Ana María ha derrochado elegancia en la Primera Comunión de su hijo. La colaboradora de 'Fiesta' ha apostado por un original traje de dos piezas compuestos por un pantalón plisado y una blusa sin mangas con flecos.

Grandes ausencias

La Primera Comunión de José María ha estado marcada por grandes ausencias como es el caso de su hermana Gloria Camila. La joven, cada vez más alejada de los medios de comunicación, se encuentra centrada en su carrera de Derecho. Por eso, este sábado no ha podido acudir a la ceremonia, ya que se encontraba realizando un examen, tal y como ella misma ha contado en redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Otras de las grandes ausentes ha sido la hermana de José Ortega Cano, Conchi. Parece que aún no han superado los rifirrafes públicos que han mantenido por la relación del torero con la diseñadora.



Invitados de lujo para José María

Él que sí ha asistido ha sido José Fernando. El hijo mayor del diestro se encuentra a punto de salir del centro psiquiátrico en el que lleva internado cinco años tras recibir tratamiento y rehabilitación por sus adicciones.

Gtres

Tampoco han faltado, Mari Carmen Ortega y su marido Aniceto. Otra de las personas que han querido estar presentes en este día tan especial para su hermano, ha sido Gema Aldón. Tras su paso por 'Supervivientes', la hija de Ana María Aldón ha podido acudir a esta ceremonia. Y lo ha hecho muy bien acompañada de su novio, Andrés, para que el que Ana María solo tiene piropos.

Gtres

Gtres

Tampoco ha faltado su sobrina y su abuela. La madre de la diseñadora, que en los últimos meses ha sido noticia por sus baches de salud, ha sacado fuerzas para asistir a este día tan especial para su nieto. Muy sonriente, la abuela posaba ante las cámaras.

Gtres