Rocío Flores utilizaba sus redes sociales para pronunciarse sobre la sorprendente noticia de 'Mediaset'. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha opinado, mediante un vídeo, la cancelación de 'Sálvame' y parece que está bastante aliviada. Su padre también se pronunciaba sobre la noticia y asegura que el día del fin lo celebrará por todo lo alto: "El hecho de que 'Sálvame' vaya a caer de la parrilla de Telecinco viene derivado de una lucha por parte de un millón y medio de espectadores que antiguamente tenía el programa. Esos espectadores conforman el movimiento de la 'Marea azul'. Unas pequeñas gotas que formaron ese océano que ha sido el responsable del un tsunami que provocó la caída de 'Sálvame'", decía el malagueño. ¿Qué piensa de este cambio la joven?

"Referente a la noticia que ha salido este fin de semana... Tengo el teléfono que literalmente me va a estallar de mensajes. Es comprensible que me escribáis... No doy mi opinión en profundidad por motivos obvios. Tengo un proceso judicial abierto con todos ellos. Me mantengo por eso al margen", comenzaba diciendo Rocío pero sin poder evitarlo expresaba su felicidad.

Rocío Flores lleva mucho tiempo alejada de la televisión. Sus colaboraciones en 'El programa de Ana Rosa' terminaron de mala manera y la joven prefiere dedicarse al mundo de las redes como influencer. "Al final lo que me sale es dar las gracias. Recuerdo los inicios, cuando pasó lo que pasó (refiriéndose a la docuserie de su madre). Todo eran mofas, risas, ridiculizarme, tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento. Decían que no podían con nosotros... Ahora podría ser yo la que me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y valores. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis", atacaba.

Para finalizar su discurso, la joven lanzaba un poético mensaje: "Se ha demostrado que el pequeño ha ganado al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda. Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado.