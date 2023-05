El hijo de Camilo Sesto ya no quiere que se dirijan a él por el nombre que le dieron sus padres al nacer, y es que se encuentra en un profundo proceso de transición por el que ahora quiere que se dirijan a él como Sheila Devil. Tras conocerse la noticia, el joven eliminó todas sus antiguas fotos, dejando sólo las nuevas en las que muestra una expresión de género más femenina. También ha cambiado el nombre de su cuenta de Instagram, que ahora es '@shelaw123', más acorde con su nueva identidad, pero lo que no ha cambiado es la preocupación con la que todo su entorno le mira, especialmente por su salud tanto física como mental.



Tras los últimos acontecimientos, el heredero de Camilo Sesto se ha dejado ver por los alrededores de su casa en Torrelodones, de donde apenas sale pero en la que recibe muchas visitas, y donde también se han apostado muchos reporteros de Prensa, que cada vez que tienen oportunidad le preguntan por cómo se encuentra. "Estoy bien", dejó claro en una de sus últimas intervenciones, aunque su imagen dista mucho de estar "bien". Este lunes quiso volver a reaparecer ante las cámaras, pero fue más parco en palabras, y se dejó ver con un patinete, un casco y un cómodo 'outfit' deportivo en rojo y azul. Bajo el casco, llevaba una de las pelucas con las que ahora acostumbra a salir, en este caso una de pelo color naranja.

Gtres​

Gtres​

¿Qué le pasa a Camilo Blanes?

Tanto su madre, Lourdes Ornelas, como su gran amiga Cristina Rapado han intentado ayudarle para que salga de los problemas de adicciones que arrastra desde hace años. "Está en modo autodestrucción", comentó Lourdes, que ha pedido ayuda desesperada para sacar a su hijo de ahí. "Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho", le defendió.

"No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan", explicó en el programa 'Fiesta' con la voz rota. Además, le ve cada vez más alejado: "Mi hijo no me deja entrar en su casa. Me dice que es su casa, es su vida", añadía totalmente desesperada antes de apostillar: "Con mi hijo antes se podía hablar. Pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado".