La vida del arquitecto Joaquín Torres es una montaña rusa de emociones estos días, y es que mientras está de lo más ocupado con su trabajo y con la organización de su boda con el televisivo Raúl Prieto -con el que pasará por el altar el próximo 19 de mayo-, también hay algo que le roba la tranquilidad, y no es otra cosa que la salud de su madre, que no está en su mejor momento desde hace tiempo. De hecho, era el pasado día 7 -el Día de la Madre- cuando se sinceraba en Instagram sobre la situación que hay en su familia, y dejaba a sus seguidores también de lo más preocupados.

Con una foto sentado junto a su madre y abrazado a ella, Joaquín dejaba claro que la mujer, de avanzada edad, es el pilar fundamental de su vida, y aunque entiende que algún día faltará y está intentando prepararse para ese momento, reconoce que le va a costar aceptarlo y sobrellevarlo: "Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco... intento prepararme pero, honestamente, no imagino mi mundo sin ella, y mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible", empezaba diciendo. También revelaba que ha somatizado el dolor que le produce ver a su madre apagarse poco a poco, y hasta lo siente físicamente cada vez que piensa en ello. "Aprovecho cada minuto que puedo con ella, pero sé que hay que normalizar este momento tan duro", escribía.

Joaquín Torres Instagram

Pocas horas y decenas de mensajes de apoyo después, Joaquín quería salir al paso para dar más detalles sobre la dramática situación que está viviendo con su progenitora, dar las gracias por el ánimo recibido, y aprovechaba también para entonar el 'mea culpa' por algunas críticas recibidas de gente que cree que no ha tenido mucho tacto con otras situaciones mucho peores que la suya:

Joaquín Torres Instagram

Sin duda, la boda de Joaquín y Raúl será un bonito momento distendido y alegre para la familia, donde puedan olvidar, por un momento, el drama personal que están viviendo con su madre. Rául, además, seguro que asiste expectante al desenlace de 'Sálvame' que desaparece de la parrilla tras 14 años de emisión.

Gtres