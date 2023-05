This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras unos días de rumores se ha podido saber quehan roto su relación. La tenista y el modelo han puesto fin a su historia de amor, que comenzó hace aproximadamente un año y medio. Los protagonistas de esta triste noticia aún no han dado ninguna declaración al respecto peroSegún cuentan, la relación estaba pasando por una mala época de la que parece que no han sabido salir. Durante este año y medio, son muchas las veces que les hemos podido ver muy románticos tanto en photocalls como en sus redes sociales.En los torneos que ha hecho Paula Badosa por todo el mundo, el modelo le acompañaba siempre que podía y vivían unas experiencias increíbles. Tanto es así que los dos aún se niegan a borrar de un plumazo de sus redes sociales.



Tal y como ha podido conocer la revista ¡Hola!,parece que el motivo de la ruptura tendría que ver con un paulatino enfriamiento de la relación desde hace un tiempo. Finalmente, fue Juan quien propuso a Paula tener una conversación al respecto. El resultado de la misma precipitó el final de su romance. Pese a este duro varapalo, el entorno de la ya ex pareja asegura que ambos mantienen una relación forma cordial y así se puede ver por sus redes sociales.

En las últimas semanas son muchos los rumores que ha habido sobre la pareja. Un story de la tenista con la canción 'Soltera', de Bad Bunny, se sumó a sus declaraciones sobre su vida sexual en 'La resistencia'. Otro programa, 'Socialité', fue quien obtuvo las primeras imágenes de Betancourt tras estos rumores.