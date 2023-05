Este jueves 11 de mayo, la socialité utilizaba sus redes sociales para explicar que estaría en 'Espejo Público' para comentar una noticia importante y ha sorprendido desvelando que, hace unos días,En una charla con Susanna Griso, la socialité ha explicado que"Era en la zona de las paperas, por detrás de las orejas, pero no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme... las mujeres nos tocamos más esta zona, pero no le hice ni caso. Hace menos de un mes se lo enseñé a una amiga y me dijo: 'Tú estás loca, ve inmediatamente al médico'" y eso hizo.

Carmen Lomana: "Antes de operarme del tumor estaba un poco asustada"

Carmen Lomana, que hace unos días presumió de compañía masculina en un estreno, se puso en manos de los profesionales médicos del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo que comenzaron a hacerle pruebas. "Me hicieron una resonancia, una punción... y me dijeron es un tumor de parótida, que es muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis en el cerebro y yo me quedé... Los días que vine aquí antes de operarme estaba un poco asustada" confesó aunque ella dijo que siempre ha sido optimista. La intervención llegó el pasado jueves y estuvo acompañada por su hermana y, ya recuperada, luce un apósito cerca de la oreja tapando la cicatriz.

Gtres

Los médicos de Carmen Lomana son optimistas sobre su tumor

"No se ve mucho, ha sido por detrás pero duele mucho porque se está secando aunque a mí no me gusta quejarme" ha añadido Carmen Lomana después de recordar la importancia de ir al médico si nos detectamos cualquier bulto o anomalía. "El mío era pequeño pero ha crecido hacia dentro" ha revelado antes de dar las gracias al equipo médico que la ha operado. "Yo lo que doy es gracias a Dios y a los médicos, el doctor Naranjo y el doctor Chamorro, del San Camilo de Ruber, que me han dado todo. Y a mi amiga Mónica de Tomás que se lo agradeceré toda la vida".

Aunque todavía tiene que recoger los resultados de la biopsia del tumor la próxima semana, los médicos que han operado a Carmen Lomana son optimistas. "En la punción no daban células malignas pero tenía una pelota dentro. Los médicos me han dicho que viéndolo creen que, al 90 %, no se ha malignizado y es benigno".

Gtres​

A su salida de Atresmedia, Carmen Lomana ha atendido a los medios y ha explicado cómo está tras el susto. "Estoy recuperando fenomenal y no quería decir nada pero luego he pensado que es bueno concienciar a la gente... Yo ni sabía lo que era la parótida y ahora me han dicho que el cáncer de parótida es uno de los más agresivos" ha asegurado. El próximo 17 de mayo, la colaboradora, que debe seguir con una vida sana y evitar que el sol le dé en la cara, debe volver al médico para recoger los resultados y quitarse los puntos pero está tranquila y optimista. Además, Carmen Lomana también habló de otros temas e actualidad como la muerte del diseñador Cristo Báñez o la despedida de soltera de Tamara Falcó. "Ella es muy especial, ella desde que le dio el ataque de misticismo... lo más divertido de esta pareja es que son el ying y el yang y quizá por eso funcionen muy bien", dice y se atreve a sumarse a la porra que al parecer al hecho los amigos de la pareja para saber cuánto durarán. "Yo he dicho dos años y medio y con niño" asegura.