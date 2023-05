Eurovisión está a la vuelta de la esquina y todo gira en torno al Festival. A apenas dos días para que se celebre el concurso de música internacional, las apuestas están en el centro del debate buscando en qué puesto quedará cada país. Aunque desde el año pasado, las apuestas no son lo único que vigilamos desde España puesto que el Maestro Joao se ha vuelto toda una eminencia para predecir este festival, tanto que el año pasado acertó en su predicción de los cinco primeros puestos de la tabla, y eso que ubicar a Channel y a Sam Ryder en este top era complicado.

Ahora que ha habido un cambio en el sistema de votación, las apuestas vaticinan un sexto puesto para Blanca Paloma pero esta no es la misma posición que le predice el Maestro Joao, que ha hecho volar a todos los seguidores de la cantante española con su vaticinio de este año. Según el maestro, volveremos a disfrutar de un gran puesto en Eurovisión, ¿convertiremos esto en una nueva tradición?

EN PRIMICIA la predicción del MAESTRO JOAO para #LaRedRoom sobre lo que va a suceder este sábado en #Eurovision. El año pasado acertó, ¿crees que este año se va a cumplir su pronóstico?



En el podcast 'La red room' con Malalbert, el Maestro Joao lanzaba su predicción dejando eso sí todo abierto ya que "puede haber cambios" aunque lo que sí que tiene claro es quién va a ganar el concurso. Así quedaría el ranking según el vidente: Suecia con Loreen, Francia con La Zarra, Finalndia con Käärijä, Ucrania con el dúo Tvorchi y, finalmente, España con Blanca Paloma.

De hacerse verdad la predicción de Joao, Loreen se convertirá en bicampeona del Festival de Eurovisión después de haber ganado ya con 'Euphoria' en 2012. "¿No estarás viendo el festival de ese año?", bromeaba Malalbert a lo que Joao contestaba rotundo que no, que este año volvería a ganar. Eso sí, nos deja con una gran incógnita para acabar su predicción y es que puede que España baje algún puesto: "Muchas velas voy a tener que poner porque se lo he visto un poco complicado a última hora". ¿Se quedará finalmente entre el top 5 Blanca Paloma o bajará al sexto puesto como indican las apuestas?