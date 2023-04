Una vez completado el puzzle de las 37 canciones que participarán en Eurovisión 2023, echamos un vistazo a las probabilidades de las casas de apuestas de que cada país gane el concurso este año. En cualquier caso, estas probabilidades reflejan las tendencias y se basan en lo que sabemos hasta ahora sobre la participación de cada país.

Suecia es la favorita para ganar el Festival de Eurovisión 2023 después de que se hayan desvelado las treinta y siete canciones que compiten en el certamen. Es hora de hacer balance antes de que comience la promoción de todos los artistas, y antes de que se den a conocer más detalles de las actuaciones de la final.

Hemos estado realizando un seguimiento del porcentaje de posibilidades de victoria de todos los treinta y siete participantes que compiten en el concurso de este año y esta es la clasificación de Eurovision 2023 según las apuestas:

'Eurovision 2023': las apuestas

Tattoo de Loreen parece haber llegado para "arrasar" por segunda vez en el Festival de Eurovisión. Once años después de su triunfo en Bakú, la experimentada intérprete es vista como la gran favorita para ganar Eurovisión 2023. Por eso no es casualidad que las casas de apuestas ofrezcan la -histórica- séptima victoria sueca. De hecho, la victoria de Suecia se juega a cuotas entre 1,80 y 1,86.

Finlandia ha "escalado" al segundo puesto. El gran éxito de Käärijä y "Cha Cha Cha" ha despertado el interés de las casas de apuestas, que creen que el país escandinavo tiene bastantes posibilidades de obtener un excelente resultado en Eurovisión 2023. Una victoria finlandesa se juega a cuotas entre 4 y 6, tras Suecia.

Ucrania ha caído al tercer puesto. La victoria consecutiva de Ucrania ya no se considera tan probable como hace unas semanas, y las probabilidades no dejan de aumentar. Es característico que en un momento dado la victoria del país de Europa del Este puede "devolver" hasta 7,5 veces el dinero de quien apueste por ella.

Noruega se mantiene en cuarto lugar, pero la diferencia con el Top 3 ha aumentado considerablemente en comparación con unas semanas antes. Alessandra ha sido la favoritas de los aficionados, y las casas de apuestas dan a la noruega como cuarta favorita para ganar en Liverpool. Israel completa los cinco primeros puestos. La explosiva Noa Kirel y Unicorn han ascendido a la quinta posición tras la publicación de la entrada israelí, pero aún lejos del cuarto puesto.

'Eurovision 2023': en qué posición va España en las apuestas

Muy cerca de Israel se sitúan España, sexta y la séptima Chequia. En cuanto a España, Eaea ha ido subiendo paulatinamente en las últimas semanas, con algunas casas de apuestas ofreciéndolo ya en el Top 5. Sin embargo, las cuotas para la victoria española han "subido" y ahora se juega una victoria de Blanca Paloma, que ha retocado la canción, en cuotas entre 20 y 34.

Séptima es Chequia. Vesna mantiene una dinámica positiva tras su selección, pero sin embargo ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas. Reino Unido ocupa la octava posición, y la participación de Mae Muller no ha impresionado a las casas de apuestas, que han descontado las posibilidades de que el Reino Unido gane en casa.

En noveno lugar encontramos a otro país del Big-5, Francia. Vuelven al top ten después de unas semanas, aprovechando que varias de las últimas canciones lanzadas no impresionaron. Por último, el Top 10 lo completa Austria, que es la "sorpresa agradable" de las últimas semanas. El país centroeuropeo ha experimentado la mayor subida de las últimas semanas, pasando del puesto 26 de hace unas semanas al 10. Teya & Salina con el ¿Quién demonios es Edgar? se juegan cuotas de entre 26 y 55.