Esta semana ha sido intensa para Tamara Falcó. La Marquesa de Griñón se ha quedado sin vestido, y aunque ha recibido muchas propuestas, el shock ha sido grande. Las creadoras de la firma, Sophie et Voilà, con quien Tamara Falcó estaba trabajando para su vestido de novia, mandaban un comunicado: "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó". Este miércoles 17 de mayo, Esther Doña, la viuda de su padre, Carlos Falcó, ha querido darle algún que otro consejo ante esta situación tan estresante.

"Yo si fuera ella me rodearía de amigos, como Juan Avellaneda, y me diseñaría mi vestido. Pasaría de todas las firmas que hay", decía muy segura. La que fuera mujer de su padre, Carlos Falcó piensa que hablar con otro diseñador a estas alturas es perder el tiempo y si ella tiene claro el estilo que quiere que confíe en sus conocidos. "Yo ya lo dije, me sorprendió la elección de esta firma. Me sorprendió siendo Tamara Falcó. Le recomendé que siendo ella diseñadora... ¿por qué ella no se diseñaba su propio vestido? Además, está rodeada de un equipo de profesionales... se fue a París a elegir las telas y tal... Le pueden ayudar", continuaba explicando.

Antena 3

Cristina Reyes, amiga y estilista de la familia de Tamara Falcó, entraba en directo en 'Y ahora Sonsoles' para aclarar que no será ella la que se implique en la búsqueda de un nuevo diseñador: "No estoy involucrada ni lo voy a estar. No tengo ni idea de qué ha pasado, pero vamos, estoy con Tamara".