Yaiza Martín se sincera sobre su relación con Ginés Corregüela. 24 horas después de su apasionado reencuentro en el plató de 'Tierra de Nadie' y de verles de lo más enamorados en la estación de trenes de Madrid Atocha-Almudena Grandes, la canaria ha desvelado cómo han sido las primeras horas junto al tiktoker y si siguen siendo pareja. Ginés se reencontró el pasado 16 de mayo con su novia, Yaiza Martín, pero también con su familia, que le advirtió sobre la canaria. Unos consejos a los que Ginés habría hecho oídos sordos.

Yaiza ha confesado estar "bien" y "más tranquila" con Ginés "aquí ya". Los ex supervivientes siguen siendo pareja y, tal y como afirma la canaria, su relación está tal y como la dejaron antes de 'Supervivientes'. Pasaron la noche juntos, llegaron a casa y almorzaron juntos.

Entonces, ¿por qué Yaiza abandonó Mediaset sola? La ex superviviente, que recibió una expulsión disciplinaria por sus insultos a Asraf, explicó que Ginés "tuvo la oportunidad de ver a parte de la familia, era súper importante, que haya visto a Laura y los padres era esencial, nada que no pueda arreglar". Ella salió por separado porque los padres de Ginés "estaban allí y su hija, que se quedara un rato más a hablar con ellos para poder estar a solas, hablar de sus cosas es normal y que me fuera al hotel".

Lo que sí tiene claro Yaiza es que no va a dar explicaciones a Ginés sobre todo lo que ha pasado mientras él estaba en Honduras. "No tengo que darle explicaciones. Solo tiene que darle al play, él sabe muchas cosas y es partícipe de muchas, no me tengo que justificar de nada", asegura.

La ex concursante afirma que no ha sido fácil escuchar todas las barbaridades que se han dicho de ella y que todo ha sido un "circo" y que Ginés todavía no ha tenido tiempo de ver todo lo que se ha dicho.