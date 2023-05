Ginés ya está en España. Después de su expulsión directa, el concursante ha aterrizado en el plató de Supervivientes y lo ha hecho con polémica, como todo lo que ha generado alrededor de su figura durante el concurso. Tras haber sido recibido por sus padres, el tiktoker recibía también a Yaiza, que había salido del plató por expreso deseo de sus padres: "esa mujer no le conviene a mi hijo", aseguraban.

Totalmente rota, Yaiza entraba en el plató abrazando a su chico, confesando que "tenía muchas ganas de verte". Mientras, Ginés le devolvía el abrazo con una media sonrisa, un gesto que podría calificarse como frío: "tranquila", la susurraba mientras ella le repetía lo mucho que le quería. Un reencuentro tras el que Laura, hija de Ginés, hablaba para dejar las cartas sobre la mesa.

Telecinco

"Tú sabes que eres lo que más quiero en el mundo. Yo te respeto, si tú eres feliz yo te respeto", aseguraba Laura quien recordaba que, a pesar de que tenían una buena relación antes del concurso, Yaiza la bloqueó en el WhatsApp. "Tuvo que ir a un poli para contar cómo se acostaba contigo, qué hacía contigo. Los abuelos en casa que les iba a dar algo. Yo fui a un poli, ella apareció amenazándome", continuaba.

"Si tú eres feliz, papá voy a estar a tu lado a lo que necesites, pero que sepas que el carácter que ha tenido en la isla, es el que ha tenido fuera", remarcaba. "Ha hecho daño a todo el mundo. Cuando tú veas todo tranquilo, ojalá bajes del mundo de Yupi y pongas los pies de la tierra. Yo no quiero con ella ningún trato pero estaré ahí cuando te caigas", zanjaba muy emocionada llegando a abrazarse con su padre. "Te prometo que me ha amenazado, a Miriam le ha dicho que no puede tener hijos...", le susurraba.

Telecinco

De hecho, Laura confesaba que Yaiza siempre negó que fuera pareja de su padre, hasta que se enteró cuando acudió al plató a defender al tiktoker: "No había necesidad de ir a un plató a contar nada. Podría habérmelo dicho ella, con lo amigas que éramos, que estaba contigo, y contármelo sin problema".

Ante estas críticas, Yaiza se ha negado a excusarse asegurando que "no sirve de nada" por lo que no quería entrar en la discusión: "No ha habido ninguna conversación en privado, está todo grabado. No voy a entrar, no hay nada que no esté grabado", ha reiterado en varias ocasiones, ante lo que Ginés se ha mostrado en estado de shock. "Lo que más valoro es mi familia, y a partir de ahora quiero hacer mi vida como yo quiera y lo quiero hacer con ella", sentenciaba.