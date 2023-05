Ginés está de vuelta a España después de haber sido el último expulsado de Supervivientes. Once semanas después del inicio del programa y tras un giro en su personalidad tras la llegada de su novia Yaiza a la isla, el concursante ha sido elegido por la audiencia para abandonar la experiencia. Una meta de tiempo que ni él se esperaba pues, como ha confesado, tiene fobia al agua y no sabía nadar, algo que ha intentado superar durante el concurso.

Ahora tiene un gran número de frentes abiertos en su familia siendo el de su hija Miriam el que más le está afectando y es que él ha defendido en varias ocasiones que es lo que más quiere en estos momentos. Sin embargo, Miriam ha defendido en varias ocasiones los problemas que ha tenido con su padre, algo que Ginés ha podido ver en un repaso de sus intervenciones en vídeo aún estando en Honduras.

Telecinco

Así Ginés ha podido ver cómo Yaiza dijo que su padre había estado ausente en su vida: "He sido un padre que he estado trabajando a destajo para llevar un duro a mi casa y se va a arrepentir de lo que ha dicho". Además de escuchar cómo le había llamado cerdo, algo que le dolió mucho: "Ese comentario de tu boca sobraba, yo nunca diría eso de ti ni de tu hermana. Yo a vosotras os perdono todo pero ese comentario te ha sobrado, nunca se tenía que haber puesto en tu boca". Roto por la emoción, Ginés explicaba que "si yo he sido arisco, he sido así, toda mi vida he estado trabajando y lo sabes. Ese comentario me ha dolido mucho"

Desde el plató, Miriam se explicaba confesando que no lo ha pasado nada bien durante el concurso de su padre puesto que su relación con Yaiza había puesto todo patas arriba, sobre todo, después de que confesara a su ex mujer y madre de Miriam que podría retomar su relación: "Yo la misma noche que dije eso estaba arrepentido porque mi ex sabe que no podíamos llegar nunca a nada, porque hubieran sido reproches toda mi vida".

Telecinco

Pero todo llegó a estallar por los aires cuando, mientras que Miriam intentaba explicar que todo lo había sobrepasado, Yaiza no hacía más que criticarla, y la contestaba en plató. "Respeta, Miriam", comentaba Ginés, justo después de hablar con Yaiza sobre su posible embarazo, una conversación que no cuadraba a Diego. "Respeta tú que nos has respetado a nadie... no me pidas más respeto cuando tú no lo has tenido. Él que no me pida respeto ante una persona que no me hace nada más que faltar al respeto. Mi abuela lo ha pasado mal, mi madre ha tenido que ir a abrazarla en Semana Santa. He vivido la separación de mis padres, muchas injusticias que a mi no me has dado una palabra...", unas palabras que la hacían romperse de emoción.

"Y mis abuelos están sufriendo por él, por favor que mi madre y mi abuela estén bien. Lloro de felicidad de que estén bien", explicaba ante la cámara, "lo necesitaba". "Uno llega a un límite porque es injusticia tras injusticia, y otra, y otra... y ya no puedo más", apuntaba Miriam ante la sonrisa de Yaiza y la sorpresa de su padre momentos antes de que Ion Aramendi cerrara la conexión, dejando a Ginés con sabor agridulce antes de su vuelta a España.