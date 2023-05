Belén Ro está dispuesta a contar su verdad sobre las informaciones que la acusaban de ser la 'topa' del clan Campos. Pero no lo hará en un plató de televisión sino ante la justicia. La colaboradora televisiva se ha encontrado cara a cara con Alejandra Rubio en 'Fiesta' (Telecinco), el programa de Emma García en el que ambas colaboran, y ha desvelado haber iniciado un procedimiento judicial contra la familia Campos para demostrar su verdad.

Para entender este paso al frente de Belén hay que remontarse a noviembre de 2022. Hasta esa fecha, la colaboradora televisiva era una de las íntimas amigas de Terelu Campos y Carmen Borrego y mantenía una excelente relación con María Teresa Campos. De hecho, era una de las pocas personas que visitaban a la veterana presentadora y comía con ella a menudo. Pero todo cambió hace unos meses cuando se la señaló de hablar de sus compañeros y amigos a sus espaldas y de haber sido quien filtró la famosa comida de María Teresa Campos en la que coincidieron Kiko Hernández y Alejandra Rubio.

Captura TV

Desde entonces, tanto las hijas como la nieta de la veterana presentadora creen firmente que Belén Ro es la 'topa' de la familia. Incluso Carmen se sometió a un polígrafo en el que afirmó tener la certeza de que su ya ex amiga era quién había filtrado ciertas informaciones de la familia.



Este 21 de mayo, Belén Ro y Alejandra Rubio se veían las caras en 'Fiesta' y la primera se negó a hablar sobre la última polémica de la familia Campos. "Yo a María Teresa Campos la quiero muchísimo, la echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero yo en el tema que tienen las hijas entre ellas, es un tema del que no voy a opinar absolutamente nada porque no puedo. Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo", decía Belén.

Sus palabras llamaban la atención de Alejandra que preguntaba a su compañera a qué tema legal se refería la colaboradora. "Considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano y entonces he recurrido a la justicia, la justicia me ampara, la respeto muchísimo, llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que yo tengo que hablar y allí hablaré", ha expuesto Belén, reconociendo que había iniciado un procedimiento judicial.

Capturas TV

"Si has puesto una demanda, para mi no es una amistad tan fuerte, creo que las cosas se pueden arreglar de otra forma", le ha contestado Alejandra. A lo que Belén ha matizado que no se trata de ninguna demanda: "Estoy en un proceso judicial en el que se recogen todos estos temas porque yo tendré que demostrar que es mentira".

Belén Rodríguez echa de menos a Teresa Campos

Momentos antes, Alejandra había desvelado pacto de silencio sobre su abuela al que ha llegado su familia. "Quien me conoce sabe que yo estoy totalmente en contra de que se hable de mi abuela en televisión porque es su momento de tranquilidad, ella ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre, mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple", dijo la hija de Terelu Campos.

Belén es hija de Chari Gómez Miranda (Doña Adelaida, que falleció en 2011), una de las colaboradoras y amigas más queridas de María Teresa Campos. Debido a la amistad entre ellas, Belén, Terelu y Carmen crecieron muy unidas. Una relación que ahora está totalemente rota. Pese a no hablarse con ellas, la colaboradora televisiva echa mucho de menos a María Teresa Campos. "Yo respeto a Teresa y como yo sí que respeto a Teresa yo no quiero hablar de ella, simplemente te hablo de mis sentimientos y de que la echo mucho de menos. Es la peor parte de todo esto. La quiero demasiado como para hablar. Estoy informada de cómo está", ha dicho Belén a punto de romperse.