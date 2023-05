La relación entre las hermanas Campos ha estado marcada en los últimos años por los altibajos. Han llegado incluso a quitarse la palabra durante alguna temporada, pero Carmen Borrego y Terelu Campos no han sido las únicas que se han enfrentado. También han tenido sus más y sus menos Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego. Quizás han sido las que más roces han protagonizado públicamente. Pero ahora su relación parecía estable, ahora vuelve a estar en el ojo del huracán por la salud de María Teresa Campos.



Mientras Terelu Campos decide guardar silencio absoluto sobre el estado de la veterana presentadora, Carmen Borrego ha dado ciertos detalles íntimos que no gustan demasiado a su hermana y que ha producido un choque entre ellas.

La hija de Terelu ha querido responder en el programa 'Fiesta'' y se posiciona claramente en el conflicto entre ambas. Alejandra Rubio ha desvelado que en su familia se ha llegado a un acuerdo, a una especie de pacto de silencio.

"Yo esto no lo vi en directo pero me lo comentaron al día siguiente, quien me conoce sabe que yo estoy totalmente en contra de que se hable de mi abuela en televisión porque es su momento de tranquilidad, ella ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre, mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple".

Aunque ha dejado claro que su tía no la ha hecho con mala intención, simplemente cree que Borrego a veces se cree que está en el sofá de su casa con sus amigos y no se da cuenta que está en 'Sálvame'.

"Yo también paso mucho tiempo con mi abuela y he oído cosas que no cuadran con la realidad, al menos a la realidad que yo vivo con ella", ha aclarado Alejandra.

Por otra parte ha dejado claro que su madre y su tía no pasando por un bache: "pero sí me consta que han hablado después del malentendido. Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter, prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas".

María Teresa Campos duerme en casa de Terelu

Sobre quién se encarga de los cuidados de su abuela, Alejandra es clara: "las dos se encargan de mi abuela, pero donde más tiempo pasa y donde duerme es en casa de mi madre".

También ha querido recalcar que ahora es el tiempo de respetar a María Teresa Campos y dejarla tranquila, cuidarla...: "gracias a mi abuela hemos hecho lo que hemos querido y hemos tenido la vida que hemos querido".



gtres