Belén Rodríguez era una de las mejores amigas de Kiko Hernández. Los colaboradores de 'Sálvame' eran casi familia y fue el vallesoletano el que se convertía en su enfermero más fiel durante la peor época de salud de la periodista. Sin embargo, su relación de amistad se rompió cuando estalló la polémica de lo que supuestamente iba diciendo Belén Rodríguez por los pasillos de Kiko Hernández. La periodista prestó 100.000 euros a su amigo y su error fue comentar, en el entorno de Mediaset, que tenía dudas respecto a si en algún día conseguiría que Kiko le devolviese el dinero prestado.

Esto hizo que salieran a la luz otros muchos comentarios que podría haber hecho Belén Rodríguez de otros compañeros, como Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez. Se destapó también que ella era "el topo" que llamaba a los fotógrafos para que fotografiasen a Kiko entrando en la casa de María Teresa Campos. Un cúmulo de circunstancias que terminaron con Belén Rodríguez dejando su puesto de trabajo en Mediaset.



Aunque su reconciliación parece algo muy lejano, este sábado después del demoledor polígrafo de Alba en el Deluxe, el Maestro Joao que habló de la entrevista que le hizo en su podcast antes de que saliesen todas estas informaciones sobre ella. Y en la que también hizo unas polémicas declaraciones sobre la novia de Antonio David Flores de las que Marta Riesco se defendía en redes sociales.

Según el vidente, este episodio se grabó mucho antes de su ruptura y que nada de lo que dijo en la entrevista iba dirigido a sus compañeros de 'Sálvame' e incluso llego a presagiar una posible reconciliación entre Belén Rodríguez y Kiko Hernández. Unas palabras que hicieron estallar al colaborador.

"Nunca jamás voy a mirar a la cara a Belén Rodríguez, jamás. No le miraré jamás a la cara porque quien te traiciona una vez te lo puede volver a hacer. Esta señora no me va a hacer daño nunca jamás en mi vida. Me da pena, además de por los 20 años de amistad, me da pena el haberte metido en mi casa y que hayas conocido a gente… Me da hasta asco, qué pena de verdad”. Tras este durísimo mensaje, Kiko Hernández se marchó del plató muy afectado.

Belén Esteban da la cara por Belén Rodríguez

Ante semejante panorama, la única de las colaboradoras del programa que han sacado la cara por la periodista ha sido Belén. Esteban entraba en directo este viernes para defenderla: "Yo sé que Belén ha metido la pata en muchas cosas, pero me parece muy mal escuchar a Carmen Borrego hablar así", ha declarado la de San Blas. Y es que la colaboradora acusada había explicado su relación con ella, ya inexistente.

"Belén ha metido la pata, sí. Pero a mí me da pena que haya perdido la amistad con Carmen, con Terelu, con Kiko y con Jorge", ha argumentado la colaboradora al teléfono.