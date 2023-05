Naty Abascal sorprende con su reacción tras conocerse la petición de pena de cárcel para su hijo Luis Medina. El pasado 19 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción presentaba ante el juez Adolfo Carretero la solicitud de apertura del juicio oral contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por el conocido como 'Caso mascarillas' en el que se investiga una presunta estafa al ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario durante las primeras semanas de la pandemia por coronavirus. El fiscal solicita 9 años y 10 meses de cárcel para el hijo de Naty Abascal por un supuesto delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Para Alberto Luceño, el otro implicado, el fiscal aumenta la petición y pide 15 años de prisión por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un posible delito contra la Hacienda Pública. Para Luceño se solicita también una multa de 5 millones de euros y que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con casi ocho millones de euros.

Luis Medina no se ha pronunciado sobre la petición de nueve años de cárcel del fiscal

Luis Medina no se ha pronunciado sobre la petición de cárcel del fiscal aunque siempre se ha mostrado "muy tranquilo" y ha defendido su inocencia. Hace un año, en una entrevista al diario 'La Razón' aseguró que no había habido nada ilegal. "El tema está en los juzgados y lo que queremos es defendernos y punto. No hay nada ilegal en este asunto, ni falsedad documental ni nada que se parezca. En este sentido, no tengo el menor remordimiento, porque la operación se realizó legalmente. Es más, esperamos que se contacte con la empresa malaya que vendió el material para que corrobore esa legalidad. Y que todo es correcto", aseguró en abril de 2022.

gtres

Primeras palabras de Naty Abascal ante la petición de cárcel para su hijo Luis Medina

Ahora, un año después, ya se conoce que el fiscal le solicita nueve años de cárcel a Luis Medina, una petición que sorprendió a su propia madre. Solo unas horas después de que se hiciera público el escrito con Anticorrupción, Naty Abascal acudía a la Plaza de Toros de Las Ventas y se mostraba sorprendida por la noticia. "Me acabo de enterar, no lo sé... es que me acabo de enterar, no tengo ni idea de esto, la verdad" decía. Al día siguiente, los reporteros también quisieron conocer la opinión de la experta en moda y ésta, con el rostro muy serio, optó por el silencio dando un portazo. No son momentos fáciles para Naty Abascal y su familia que, en 2022 cuando saltó la noticia, se refugió unos días en Portugal con su hijo.