Carlota Corredera revela el incidente que casi le amarga la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. El pasado fin de semana, numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión y del universo 'Sálvame' como la presentadora gallega, Belén Esteban, Rocío Carrasco o Terelu Campos viajaron hasta Sevilla para disfrutar de una de las bodas de los famosos más espectaculares de 2023. Carlota fue una de las protagonistas del enlace porque, antes de entrar en Casa de Pilatos, donde se celebraba la ceremonia, confesó a los medios el problema que había tenido con su calzado y que estuvo a punto de arruinarle su presencia en un 'sí, quiero' muy especial para ella ya que Raúl Prieto es uno de sus íntimos amigos desde que coincidieran en 'Sálvame'.

Carlota Corredera revela qué le ocurrió en su hotel de Sevilla

En el vídeo de la parte superior, Carlota Corredera, espectacular con un vestido capa de Marina Rinaldi y que ya había disfrutado de la preboda de sus amigos, explica qué le ha ocurrido con sus zapatos antes del enlace y por qué, sin querer, sus sandalias se convirtieron en las grandes protagonistas de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. ¡Dale al play y descubre el motivo!

Gtres

Una vez en 'Casa de Pilatos', Carlota Corredera, que tiene un nuevo trabajo lejos de la televisión, quiso compartir con sus más de 470.000 seguidores de Instagram qué le había pasado con sus sandalias y quién le había ayudado a resolver el problema. "Estoy con Jorge González en la boda de Joaquín y Raúl. Jorge es un ángel, es un profesional pero es un ángel. Esta mañana le he mandado un mensaje "Tengo un problema. Tengo un 43 de pie y ayer me caí por las escaleras del hotel y no tengo zapatos para la boda" y él me dijo: "Yo te lo voy a solucionar". Y aquí lo tenéis me han reconstruido el zapato. Jorge y su equipo y Bruno también, Bruno que es gallego y también ha hecho magia. Como se llama el zapatero por favor el zapatero de la calle Zaragoza de Sevilla. Te quiero dar las gracias de corazón porque me has salvado la vida en esta boda que es muy importante para mí" decía y volvía a dar las gracias a Jorge por su ayuda.