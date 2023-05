Los contratiempos se han convertido en los protagonistas de la boda de Tamara Falcó. Afortunadamente, este último, solo ha quedado en un susto. La marquesa de Griñón se quedó compuesta y sin vestido de novia después de que las diseñadoras de la firma Sophie et Voilà, que ella había elegido para diseñar su traje nupcial, anunciasen, vía comunicado, que el acuerdo entre ambas partes quedaba resuelto por las "exigencias" de la marquesa. "Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", destacaban las diseñadoras. Tamara también dio su versión en 'El Hormiguero': "Lo que no iba a hacer es casarme con un vestido de novia que no me gustaba, lo siento", dijo.

Rápidamente ella y su equipo -según se ha dicho, liderado por su madre, Isabel Preysler- se pusieron a buscar alternativas y la han encontrado en la firma Carolina Herrera. De ahí, que la marquesa de Griñón haya puesto rumbo a Nueva York para reunirse con el equipo creativo de la diseñadora venezolana. El problema es que a punto estuvo de no poder coger el vuelo por un percance que ha acabado en susto.

Para evitar hacer declaraciones, la marquesa de Griñón salió de su casa en Madrid e intentó entrar rápidamente en el coche que la esperaba para llevarla al aeropuerto. El conductor quiso 'ayudar' y casi le pilla el pie con la puerta. Tamara empezó a gritar porque no le había dado tiempo a meter las piernas en el interior del vehículo. Finalmente se colocó y el coche arrancó sin mayor contratiempo. Pero por la cabeza de Tamara seguro que pasó el accidente que sufrió el pasado 4 de mayo en 'El Hormiguero', cuando se hizo un esguince al caerse por unas escaleras y tuvo que llevar muletas durante uno días, incluso en su despida de soltera en Fátima.