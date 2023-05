Tamara Falcó es de las que no da puntada sin hilo, y no lo decimos sólo porque desde hace unos días se haya quedado, como ella misma confesó, "compuesta y sin vestido" a pocas semanas de celebrarse su boda, que será el próximo 8 de julio en el palacio El Rincón, sino porque la polémica que ha envuelto al drama de la novia llevaba sin respuesta, a excepción de unas breves palabras, desde que saltara la noticia. Una respuesta que, por fin, ha llegado en su programa de cabecera y en el que colabora desde hace unos meses: 'El Hormiguero'.

Nada más empezar la tertulia -a la que como cada jueves se suman Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val-, Pablo Motos hacía referencia a la que ha sido noticia de interés nacional desde que saltara a los medios, y Tamara, lejos de guardar silencio para no hacerlo más grande, ha querido contestar sin tapujos y sin filtros, y sin dejarse nada en el tintero: "Ha sido todo muy desagradable", confirmaba.

"Empezamos a trabajar con estas diseñadoras. Yo tenía en mente un vestido que me había gustado hacía tiempo. Se lo enseñé a mi hermana, no le gustó, pero a mí siempre me gustó y se me quedó ahí. Cuando lo vi no había novio ni nada, pero de repente me caso, tenía esa inspiración, y esas chicas fueron a casa de mi madre, lo vieron, les encantó y me dijeron 'te lo hacemos'". Sin embargo, tras una primera toma de contacto que Tamara reconoce que fue muy bien, tras ponerse manos a la obra, en una segunda prueba del vestido todo empieza a ir cuesta abajo y sin frenos: "El vestido había cambiado completamente y a esa prueba venía mi madre, y mi madre es muy exigente... Yo nada más ponérmelo no me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no eran, en cuanto me lo probé supe que no era el mismo. Hay unas fotos que lo describen todo... Fue súper incomodo y ahí empezó a ir mal todo", recuerda.

Al verla con el 'nuevo' vestido, se hizo un incomodísimo silencio entre las acompañantes de Tamara en la prueba, y ahí la tensión se empezaba a acumular en el ambiente: "Mi madre no entendía nada. Fue súper duro: estaban también mi cuñada, mi hermana… y mi hermana fue la única que dijo 'vas a ser la novia más guapa'. De repente se hizo el silencio". "Cuando ya se empezó a torcer la cosa fue todo muy desagradable. Empezaron los abogados, y todo en un momento que se supone que tiene que ser súper bonito… para mí, gran parte de la boda era mi vestido… y bueno, la cosa se torció, me desanimé…", confesaba Tamara.

Al final, animada por sus abogados, puesto que había un contrato mediante, la marquesa se animó a decir abiertamente que no se veía con ese vestido que le habían diseñado, momento en el que la relación con las diseñadoras cambió, según ella: "Después hubo una conversación con ellas y lo siguiente que he sabido es el comunicado de prensa. Se han dicho muchas cosas sobre lo difícil que soy, pero no me considero una persona difícil para trabajar: llevo seis años con Sisley, tres con Tous... me gusta trabajar en equipo, dar mi opinión... pero lo que no iba a hacer es casarme con un vestido de novia que no me gustaba, lo siento", ha dicho contundente. Ahora todo está en manos de los abogados de ambas partes y, si no hay un entendimiento para solucionar este embrollo, la cosa puede acabar en los tribunales.

La verdad sobre el contrato de Tamara Falcó con las diseñadoras de Sophie et Voilà

Tamara ha querido desmentir que ella haya cobrado por llevar un vestido de novia de la mencionada firma, pero sí ha reconocido que había un contrato de imagen de la marca: "Tenía contrato a largo plazo porque iba a ser imagen de ellos durante un año, prorrogable a dos años, y en ese contrato estaba el vestido de novia, pero yo no he cobrado por mi vestido de novia". ha querido dejar claro. Ahora, sin embargo, sí existen rumores de que nuevas marcas españolas e internacionales se han postulado para hacerle el vestido y, además, pagarle por que lo lleve, pero sobre eso Tamara no ha dado declaraciones, aunque sí ha querido recalcar: "Tengo muy buenos abogados y lo que sí pusieron en el contrato que si no me gustaba el vestido no me tenía que poner ese vestido... Se torció mucho la cosa, me desanimé, fue súper crudo y tengo un montón de testigos que lo vivieron".

Por el momento, Tamara no sabe qué será de su vestido, ni cómo será ni quién se lo hará, pero ha confirmado que está viendo muchas propuestas: "De momento nada, sigo valorando, pero aprovecho para dar las gracias a todos los diseñadores que se han acercado a mí para hacerme el vestido", ha dicho agradecida.

Cristina Pardo, por su parte, ha querido transmitirle una pregunta que muchos se hacen pero que no le habían formulado hasta ahora: "¿Crees que tu boda está gafada?", a lo que Tamara ha contestado claramente: "Es verdad que he tenido fiebres tifoideas con esto… en plan: un esguince, ahora el vestido… pero bueno, lo que vale la pena nunca fue fácil".