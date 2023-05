Este lunes 22 de mayo Nacho Cano era el invitado de esta noche en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. El que fue compositor del grupo 'Mecano' se ha abierto en canal con el presentador y le contaba cómo fue la decisión de que el grupo se acabara. "Lo decidió mi hermano", comenzaba diciendo aclarando cómo es relación actual con Ana Torroja y su hermano José María. "¿Alguna vez te has llevado bien con tu hermano?", le pregunta sin tapujos Bertín Osborne y el compositor era de lo más sincero: "Sí, hasta que vino la fama del grupo. Con eso se empezó a complicar".

Nacho Cano, Ana Torroja y José María, el grupo 'Mecano', se convirtió en un icono musical de la década de los ochenta y en uno de los grandes nombres de la música en español. Gestionar ese éxito no fue tarea fácil. "Más que gestión fueron unos años de ‘ingestión’ y a los 23 años tuve un colapso de salud. Tocábamos sueños. Tocábamos situaciones. Cantábamos minipelículas", confesando que la fama le alejó de su hermano.

Telecinco

Hace ya muchos años que los tres tienen vidas muy diferentes, por lo que sería casi imposible una vuelta de 'Mecano'. Es una época pasada para Nacho Cano, ya que se arrepiente de la locura que vivió por los excesos. "Fueron unos años en los que no había medida, no teníamos tampoco información. De hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Fueron unos años de mucho traqueteo. Nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin", recordaba sobre sus problema con las drogas. "Hans me metió en un sitio. Estuve ahí unos días y cuando salí me fui a un museo a ver a Tutankamón. Me puse delante un rato y cambió todo. Desde ahí, nada de drogas ni estupefacientes. Probé todo. La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos".