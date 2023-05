Belén Esteban es un persona de gran carácter, pero de igual manera también es de lágrima fácil, y la colaboradora lo volvió a demostrar en pleno directo de 'Sálvame' este lunes al querer tener unas emotivas palabras para sus amigos Raul Prieto y Joaquín Torres. El ex director de 'Sálvame' y el arquitecto contrajeron matrimonio en una preciosa boda en Sevilla el pasado fin de semana, a la que precedió una divertida pre-boda el día anterior a bordo de un barco por el Guadalquivir. Todos lo invitados tuvieron bonitas palabras para los novios, como Rocío Carrasco, y ahora ha sido Belén la que, muy emocionada, ha confesado lo que nunca antes había dicho de Raúl y Joaquín. Te lo desvelamos con todo detalle en el vídeo superior.



Aunque Belén siempre ha presumido de gran amistad con Prieto, en esta ocasión lo ha dejado más patente que nunca con sus palabras desde su sillón de 'Sálvame': "Quiero dar las gracias a Raúl y a Joaquín y a sus familias. Para mí ha sido la boda de un amigo no, un hermano... o de unos hermanos. A mí me han ayudado mucho con lo que más quiero, y me han ayudado muchísimo con mi marido. En mi boda se volcaron. Yo tengo dos hermanos y el padrino de mi boda fue Raul Prieto", señaló para dejar claro hasta qué punto quiere a su ex director.

Mediaset

Tras confesar que quiere a Raúl y a su marido como a auténticos hermanos, se dirigió a su amigo directamente mirando a cámara para trasladarle un bonito mensaje personal, con el que también desveló un detalle de la boda que no se conocía: "Raul, te quiero dar las gracias porque me senté a tu lado en la mesa presidencial. Y me hiciste, no sólo por ese detalle, la mujer más feliz del mundo, porque sé lo que soy para ti y para tu familia, y lo que tú eres para la mía", confesó con la voz entrecortada y a punto de las lágrimas.

Belén Esteban y su marido, Miguel, en la fiesta de preboda de Joaquín Torres y Raul Prieto. Gtres

Además, Belén también quiso romper una lanza en favor de los dos hijos de Joaquín, de los que dijo que se tenía que "sentir muy orgulloso": "Tu hijo el mayor leyó en su nombre, y en el del pequeño, una carta y metió una bofetada con la mano abierta a todas esas personas que no entienden que dos personas del mismo sexo se puedan enamorar. Qué orgulloso te tienes que sentir de tus hijos", apuntó.