Para escribir 'Empieza de cero: transforma tu interior y consigue una nueva vida', Alonso Caparrós ha tenido que desnudarse de cuerpo y alma, y exponer ante la opinión pública el lado más oscuro de su vida. Un periodo en el que perdió lo que más quería: relaciones personales y familiares, dinero y trabajo, todo ello a causa de la adicción a las drogas. Él, que había saboreado la fama con deleite, no supo parar a tiempo y el precio que ha tenido que pagar ha sido demasiado alto. Pero la aparición de Angélica, una logopeda prestigiosa, fue su salvación, y hoy es un hombre nuevo a pesar del mal momento que atraviesa tras una dura pérdida muy reciente. Pero quién mejor que él para contarnos cómo ha sido este largo aprendizaje que le ha devuelto a la vida.



Guillermo Garrosa HEARST

Con la cancelación de 'Sálvame', a Alonso le toca volver a reciclarse, pero ya está acostumbrado a ser un hombre todoterreno: "Me encantaba mi trabajo, porque es un programa en el que estaba aprendiendo mucho; de hecho, no había terminado de ubicarme porque es muy especial. Con el final de 'Sálvame' termina una época de mi vida muy importante, ya que fueron los que me permitieron volver a la tele. Les estoy muy agradecido a La Fábrica de la Tele y a Mediaset". Ahora no sabe lo que hará, y aunque dejó caer que igual le daba por la apicultura o por montar una empresa de reformas, no hay nada seguro: "Los principios son importantes, son momentos de aprendizaje en los que el futuro está abierto a muchas cosas. También hay proyectos que nada tienen que ver con la tele y que me apetece explorar".

Guillermo Garrosa HEARST

"Es un experto en caer y levantarse", le comento, y es que lo ha demostrado en más de una ocasión: "Totalmente, no es que lo haya buscado, creo que esos principios y finales son los que nos preparan a lo largo de la vida para la despedida final, y siempre que termina una cosa, empieza otra, entonces es un momento interesante", afirma con positividad. Ahora, de momento, tiene su nuevo libro entre las manos, que ha sido casi terapéutico para él: "Con este libro pretendo tender la mano a aquellas personas que ahora estén donde yo estuve hace años. En ese punto en el que no ves salida, porque has perdido la fe en ti y en el mundo. Si mi experiencia les puede servir, seré feliz".

Guillermo Garrosa HEARST

Lejos de contar una experiencia bonita, Alonso se desnuda en cuerpo y alma en este libro en el que no tiene problema en reconocer que destapa sus miserias, como cuando decidió encerrarse en una casa rural: "Fue muy duro, pero muy interesante. Los retiros deberíamos hacerlos un par de veces al año. Irte unos días solo, y cuando digo solo es absolutamente solo, con mi perro, porque quería conocerme a mí mismo. Yo estaba convencido de que hay algo dentro de nosotros que es como un maestro, que sabe lo que nos conviene y lo que no, pero no le hacemos caso". Necesitaba quitarse del medio para reencontrarse, y lo consiguió: "Necesitaba quitarme de ruido, de distracciones, era un momento muy desesperado de mi vida, porque no tenía un plan, fue casi una huida, que luego se convirtió en un sitio maravilloso. Los primeros días va desapareciendo el ruido, pero llega un momento que te escuchas a ti y viene la calma", asegura.

Guillermo Garrosa HEARST

A punto estuvo también de perder la relación con sus hijos, pero gracias a esa 'parada en boxes', consiguió manejar la situación a tiempo: "No podía seguir adelante sin recuperar los vínculos de mi vida, mi familia, mis padres, mi madre por todo lo que pasó y, por supuesto, mis hijos, porque se estaban acostumbrando a vivir sin su padre. Había cosas que solucionar, eso se convirtió en una urgencia, no podía vivir así". Él lo consiguió cogiendo carretera y manta con un viaje por Europa con ellos: "Hicimos cosas que nunca había hecho con mis hijos. Intenté revivir todo lo que me había perdido con ellos, son viajes que tengo guardados en mi corazón".

Tienes la entrevista completa a Alonso Caparrós con Rosa Villacastín en el nuevo número de Diez Minutos, ya en el quiosco.

Su foto favorita

Foto cedida por Alonso Caparrós

"Viendo esta foto, sobran las palabras. Estoy con mis padres, Andrés y Julia, y con mis hermanos, Andrés, Rosa y Alejandra".

Entrevista realizada en el . Paseo de la Castellana, 49. Madrid