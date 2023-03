Alonso Caparrós se derrumba en 'Sálvame' y reconoce no estar pasando un buen momento personal. Eran sus compañeros de programa, Kiko Matamoros y Kiko Hernández los que, en la tarde del 1 de marzo, se daban cuenta de que algo no iba bien y le preguntaban directamente. "Está bien que Alonso se manifieste porque ahora mismo estábamos diciendo ¿pero Alonso está vivo?" decía Matamoros y Hernández continuaba "Pero te pasa algo ¿verdad? Alonso ¿qué te pasa?" y Alonso Caparrós, que minutos antes había tenido un 'encontronazo' con Belén Esteban en directo, les daba la razón a sus compañeros. "Es cierto y se lo he dicho al director antes de empezar el programa que me disculpase un poco porque últimamente me han pasado una serie de cosas que no voy a contar, a nivel personal, que me tienen un poco fuera de lugar pero ahora no quiero hablar", confesaba. Enseguida sus compañeros de 'Sálvame' querían saber si era algo grave o debían preocuparse. "Es que nos importas tú, Lady Di nos da lo mismo" le decía Kiko Hernández pero Alonso Caparrós, que recibió el abrazo de Miguel Frigenti, prefería mantener silencio. "Prefiero que me deis unos días y luego si queréis os lo cuento pero ahora prefiero callar porque está reciente, está vivo, está activo y, por ahora, prefiero no hablar. No es que no quiera es que no es el momento", reconocía.

Telecinco

"Ahora solo quería disculparme porque es verdad que estoy un poco ausente pero tengo mis motivos que prometo que os contaré pero ahora no" decía Alonso Caparrós, que habló de su relación con Terelu Campos en el Deluxe', sobre su mal momento. Kiko Hernández quiso saber si le podían ayudar de alguna manera. "Son cosas personales y no me podéis ayudar de ninguna manera. Son cosas personales que tienen repercusión en mi día a día" pero, al borde de las lágrimas, no quería entrar en más detalles. "Os pido por favor que no me preguntéis más" les pedía Alonso Caparrós a sus compañeros y estos decidían arroparle con un sentido abrazo. "No hace falta que nos cuentes nada, lo que quiero es que estés bien", le decía uno de los Kikos. Seguro que, en unos días, el colaborador desvela el motivo de su mal momento.