Anabel Pantoja disfruta de su nueva vida sin Yulen Pereira pero con buenos amigos. La sobrina de Isabel Pantoja, cuya sociedad podría perder el restaurante Cantora, ha disfrutado de unos días de descanso en México acompañada por un grupo de influencers y se ha divertido entre playas, zenotes y ruinas maya del país azteca. Allí, la ex colaboradora de 'Sálvame' presumió de bikinis minúsculos y de complicidad con el grupo de influencers que la acompañó en esta aventura entre los que se encontraba Alba Carrillo y algunos ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' como Claudia Martínez o Mario González. Entre ellos también estaba Samuel Chávez, que estuvo en el programa como novio de Tania Deniz, y con el que Anabel Pantoja demostró una gran complicidad.

Anabel Pantoja y Samuel Chávez intercambian mensajes en sus redes

En México, Anabel Pantoja, olvidadas las palabras de su ex Yulen Pereira sobre su ruptura, y Samuel Chávez tuvieron buen rollo y se les pudo ver divirtiéndose en playas y piscinas y parecía que este tinerfeño, que fue futbolista, podría ser su nueva ilusión. En estos días, los jóvenes han intercambiado mensajes en redes sociales: si ella escribió un "Esta semana nunca la olvidaré", él le contestó: "Lo que me has hecho reír" a lo que Anabel, cuya vida repasamos en el vídeo de la parte superior, contestó "mentiroso, yo te caía mal" demostrando la complicidad que les une.

Anabel Pantoja aclara qué relación tiene con Samuel Chávez de 'La isla de las tentaciones'

Pero Anabel Pantoja, que ha enseñado su casa de Madrid, ha querido aclarar qué tipo de relación mantiene con Samuel Chávez de 'La isla de las tentaciones' en el videopodcast 'En todas las salsas' de Mtmad. "Samu es mi colega. Es muy mono, muy lindo, muy todo...pero no he tenido nada con él. Nos llevamos súperbien y ya está. Basta. Porque esté soltera no tengo que acostarme con el primero que aparezca en mi vida mono y me lleve bien, que podría ser y estoy en mi derecho. Pero no" y dejó claro que, cuando haya alguien especial en su vida, se sabrá. "El día que pase algo, seguramente, se enterará la gente".

