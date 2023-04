Mucho se ha hablado de la sonada ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja. La pareja no ha parado de protagonizar noticias y debates desde que se confirmara que su relación se ha roto. A pesar de que ella no ha querido hablar para nada, las declaraciones del esgrimista en alguna entrevista no han hecho más que lanzar fuego a la hoguera.

Después de criticar todo lo que se ha hablado de ellos en los medios durante su paso por Supervivientes, el concurso donde se conocieron, Yulen ha querido sentarse en la silla de Viernes Deluxe para hablar con todo sobre cómo fue la ruptura, qué paso aquel día y qué fue lo que le llevó a tomar la decisión. Además, no se ha ahorrado ningún tipo de detalle a la hora de explicar cómo se sintió en el momento en el que le daba la noticia a Anabel o si a día de hoy se arrepiente de las palabras que le dijo para terminar con ella del todo.

Telecinco

A preguntas de María Patiño, Yulen ha relatado cómo fue todo el día en el que decidió poner fin a la relación y por qué lo hizo justo después de que su pareja llegara de la gira americana de Isabel Pantoja: "Fue muy duro. Ella llega de la gira, es verdad que todos esos tres meses que pasaron estábamos más distanciados los dos, no era nada premeditado no estaba pensado. Fuimos a comer a un restaurante y ella me nota frio, me nota distante y era la realidad, me pregunta y le digo la verdad, yo me rompo y le digo que no veo un futuro entre los dos y que se merece una persona mucho mejor que yo. Los dos estábamos completamente rotos. Anabel se queda en shock, a mi no me salían las palabras, me quedo bloqueado... no es un momento que me guste recordar".

Después del restaurante, Yulen insistió en que él no la estaba dando la prioridad que ella se merecía y que sentía que era una cosa mutua que se había enfriado por parte de los dos. Sin embargo, Anabel reaccionó asegurando que quería cambiar, dar más de ella para evitar las discusiones que tenían. "Yo la dije que no veía dando más de mi y para estar así prefería que ella estuviera feliz sola", sentencia el esgrimista.

Tras esto, Anabel le pidió que le acompañara a casa y que no la dejara sola: "seguimos hablando del tema, de lo ocurrido, de los sentimientos, de qué va a pasar". Una conversación en la que no hubo tensión: "Anabel y yo nunca hemos tenido mal rollo ni incluso en ese momento. Los dos estábamos muy rotos los dos". De hecho, hubo cariño en esta última despedida aunque Yulen no ha querido entrar en detalles sobre cuánto.