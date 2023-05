El bochornoso episodio que protagonizaron 'Sálvame' y Raquel Bollo estos días sigue trayendo cola, y es que la última que se ha sumado a esta 'batalla campal' ha sido ni más ni menos que Rosario Mohedano. A pesar de que todo parecía zanjado después de que 'Sálvame' pidiera disculpas por llevar al programa a la hija de Chiquetete -Rocío Cortés, que removió delicados temas del pasado- y de que Raquel pidiera perdón en 'Supervivientes' tras perder la compostura, tras esto fue la hija de Rosa Benito la que no quiso dejar pasar la oportunidad de echar más leña al fuego.

Rosario, muy activa en redes sociales, utilizó su cuenta de Twitter para calificar al programa de 'hijos de fruta', en clara alusión a uno de los mayores insultos del lenguaje español, y no se quedó corta con el resto del tuit: "Que no sabían las consecuencias??Valientes hijos de… FRUTAAAAA!!! Maltratadores, acosadores, manipuladores , delincuentes. Os lo dice una mujer que ha sido maltratada públicamente por vosotros", señalaba muy enfadada.

Además, dejaba claro con sus palabras que no se creía, ni de lejos, que pidieran perdón desde el corazón, sino que todo era por quedar bien ante la nueva cúpula de la cadena y ante la audiencia: "Habéis leído esto porque la cadena os ha obligado, no porque lo sintierais", añadía intentando sacar los colores al programa. Claramente, sobra decir Rosario ha sido una de las personas que más se ha alegrado con la noticia del final de 'Sálvame'.

David Valldeperas pidió perdón en ’Sálvame’ tras la bronca con Raquel Bollo. Telecinco

Hay que tener en cuenta que Rosario Mohedano mantiene una guerra abierta con 'Sálvame' y la productora del mismo, La Fábrica de la Tele, desde hace varios años, y no ha tenido problema en contarlo abiertamente, también, en sus redes sociales: "Yo trabajaba en 'Qué tiempo tan feliz' durante tres años. Me echaron con una llamada de teléfono por no quitar las demandas a La Fábrica. De hecho, dejé de trabajar para Mediaset hace ya 9 años, rechazando trabajos en esa cadena casi todas las semanas", explicó a un usuario.