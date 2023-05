'Sálvame' ha dado un paso al frente por toda la polémica con Raquel Bollo. En concreto era uo de sus directores, David Valldeperas, el que tomaba las riendas del programa nada más empezar para disculparse con lo sucedido el día anterior. El programa invitaba a Rocío Cortés, hija mayor de Chiquetete, que tuvo unas palabras hacia Raquel Bollo un tanto desagradables. Segundos antes de que terminase el programa, la sevillana aprovechó que 'Sálvame' estaba aún en directo para quejarse del trato que estaba recibiendo y sus compañeras salían a su encuentro en el pasillo para intentar calmarla. "Sois una sinvergüenzas todos. 15 años dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo con otra sentencia me seguís trayendo a gente. ¡Sin vergüenzas!", eran algunas de las palabras de la Bollo y hoy en 'Sálvame' se han querido disculpar.

Ayer por la noche, en 'Supervivientes', era la propia Raquel Bollo la que pedía disculpas por sus formas y esta tarde del miércoles 24 de mayo hacía lo mismo públicamente el programa. "La participación de los hijos de Raquel en 'Supervivientes' ha generado declaraciones de enemigos y amigos de la familia Cortés. Invitamos a la hija de Chiquetete para hablar de cómo Alba y Manuel están viviendo el concurso. No acertamos en nuestra decisión. No medimos los riesgos que podía tener esta invitada porque la invitada fue más allá. Lo sentimos, no equivocamos. Queremos dejar claro que este programa siempre va a estar en contra de las víctimas de violencia de género y en ese sentido siempre va a estar a su lado", comenzaba diciendo el presentador.

Telecinco

Como fue un gran error del programa, Valldeperas ha querido dejar claro que siempre, aunque tengas sus diferencias, van a estar del lado de Raquel Bollo y de todas las víctimas de maltrato. "Ella fue víctima de malos tratos y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado. Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de este programa. El tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación. Hoy son muchas las diferencias que nos separan", finalizaba