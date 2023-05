Terelu Campos no gana para disgustos. La colaboradora de 'Sálvame' ha sufrido un aparatoso accidente en la última edición de la 'Sálvame Fashion Week' y es que parece que la pasarela de moda del programa de Telecinco que da a conocer a nuevos diseñadores está gafada. Si el año pasado fue Chelo García Cortés la que sufrió un grave accidente que la hizo pasar incluso por quirófano, este año ha sido el turno de la hija de María Teresa Campos. Aunque a diferencia de Chelo que se cayó en pleno desfile, Terelu Campos sufrió el accidente en el backstage, antes de desfilar, pero se armó de valor y salió a la pasarela disimulando el gran dolor que sentía con una amplia sonrisa.

Tras su pase de modelo, Nuria Marín se acercaba hasta el camerino donde se encontraba la colaboradora de televisión rota de dolor. "Lo cuento para que la gente valore, es algo que ha ocurrido al inicio del programa. Se ha roto el dedo godo del pie y ustedes no han notado nada", explicaba la presentadora echando un cable a su compañera.

"Me da igual que me pinchéis. Si me quita el dolor, me importa un pimiento. ¡Me he hecho polvo!", comentaba desconsolada Terelu a uno de los médicos que la estaba asistiendo. "Lo tengo fisurado como mínimo", comunicó la lesionada poco después, cuando pudo hablar en directo con una de las presentadoras.

Según Terelu el origen del accidente se debió a un traspié que sufrió con la bota antes de subirse a la pasarela minutos antes de arrancar el problema. Sin embargo, Adela sugirió, en tono jocoso, que podría ser por darle una patada a una piedra, como arrebato por algún rifirrafe surgido en las últimas horas.