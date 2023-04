Terelu Campos ha vivido la Semana Santa más triste de su vida. Como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, la hija de María Teresa Campos viajó a Málaga con su hija, Alejandra Rubio, para presenciar la procesión de El Cautivo pero, este 2023, hubo una gran ausencia para ambas: la de la veterana presentadora, fiel a las procesiones de su tierra natal y que este año no ha podido desplazarse hasta Málaga por el delicado momento de salud que atraviesa. De ahí las lágrimas de desconsuelo de la presentadora de 'Sálvame' mientras presenciaba la procesión de El Cautivo desde el balcón en el que lo hacen siempre como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco. Terelu Campos comentó, en sus redes sociales, su tristeza por no poder compartir estos momentos con su madre. "Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella", escribió la presentadora.

Mientras Carmen Borrego se quedaba en Madrid con María Teresa Campos, Terelu y Alejandra estaban en Málaga aunque fueron momentos difíciles para ambas como confesó la joven, que tiene una nueva ilusión sentimental, en 'Fiesta'. "Ha sido una Semana Santa complicada, porque hemos ido las dos solas y mi madre… Hemos podido estar poco porque este año no ha podido ser, pero me he quedado impresionada porque solo me preguntaban por mi abuela. Se nota que la quiere muchísimo la gente. Sé lo que disfrutaba ella con la Semana Santa, ella siempre ha sido súper generosa, porque se paraba con todo el mundo, escuchaba todas las historias que le contaban y se nota que la quieren mucho", reveló emocionada y mostró su preocupación por el estado de ánimo de su madre. La familia Campos ha hecho piña alrededor de María Teresa Campos y sus hijas reconocen que está muy flojita. "Ya nada es igual y no volverá a serlo nunca ha comentado Terelu mientras que Carmen Borrrego aseguró en 'Sálvame' que la situación de la veterana presentadora es similar a la de la madre de Máximo Huerta a la que le diagnosticaron un tumor en 2020 y, después, una demencia.



2022, su último año con Teresa en el balcón

María Teresa Campos ha sido toda su vida una fiel devota de la Semana Santa de su tierra, Málaga. De hecho, no ha habido un año que no la hayamos podido ver en el balcón. El año pasado, en 2022, la vimos con su hija Terelu, que siempre la ha acompañado. Sin embargo, este año ha sido imposible que viajara para presenciar la procesión de El Cautivo.

