Si algo se puede decir de Chelo García Cortés es que es una de las caras más amables y correctas de 'Sálvame', pero este jueves, tras bastantes semanas de baja por su operación de cadera, la colaboradora, que se reincorporaba feliz a pesar de haber vuelto teniendo que digerir la cancelación del programa, ya ha protagonizado su primer enfado. A pesar de que durante la tarde ha mantenido un perfil bastante bajo, a la hora de hablar de la boda de Kiko Matamoros, que será el próximo 2 de junio, sus compañeros conseguían que terminara estallando.

A Chelo le suele molestar mucho que le corten cuando habla, algo que en 'Sálvame' es bastante habitual, y este jueves, aunque llegaba con las pilas cargadas y ganas de trabajar, explotaba cuando María Patiño y Kiko le interrumpían constantemente, llegando incluso a atragantarse a la hora de hablar. Dispuesta a dar su opinión sobre si le parecía mediáticamente más interesante la boda de Kiko con Marta López Álamo o la que protagonizó en 2016 con Makoke, Chelo parecía tener preparado todo un 'speech', pero ante las prisas de María para que terminara de hablar, Chelo estallaba.

Mediaset

La colaboradora se ponía en pie y respondía de muy malas maneras que opinaría como le diera la gana, y se enfrentaba a María cara a cara: "Me parece más interesante esta boda que la de Makoke. ¡¿Te vale así?!", terminaba respondiendo a gritos. Además, añadía que este enlace tiene un aditivo muy 'valioso', y es ver a Kiko casarse por la iglesia a pesar de haber dicho en multitud de ocasiones que no cree en la institución. Una reconversión de la que ya habló en el podcast que ambos tienen en mtmad: "Muchos dirán 'éste que se ha declarado ateo muchas veces' y tal... Yo me caso por la iglesia, uno: porque es su voluntad y quiero atenderla; y dos, de esa forma de entender la relación también he entendido que era necesario no defraudarme a mí mismo, que al final yo creo que Dios eres tú, tú, tú y al final Dios es amor", confesaba el pasado marzo Kiko.