Cruz Sánchez de Lara, mujer de Pedro J. Ramírez, ha publicado su segundo novela, 'Maldito Hamor'. La abogada nos habla de este trabajo y de su vida personal en nuestro popular test de los famosos después de haber concedido una íntima entrevista y tras haber posado como modelo para las páginas de nuestra revista. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención de su última novela es que escribe la palabra "amor" con la letra hache.

Una cuestión que ella resuelva diciendo que casi todos hemos intentado escribir "amor con h" pero no ha salido bien y hay cosas en las que no cabe la falta de ortografía, como en el caso del amor". Enamorada y feliz junto al director y fundador de 'El Español', Cruz nos confiesa que ella ha sufrido en relaciones, pero nunca en el amor porque "cuando es amor de verdad no se sufre".

Aunque esta no es una novela autobiográfica sí que cuenta historias de amor verdadero, pues son vivencias de personas que han confiado en la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' para contarles sus secretos más personales.

Como todo el mundo, la abogada tiene defectos, pero cree que sus "mayores defectos suelen ser sus mejores virtudes". Un ejemplo que pone ella es que la empatía es un defecto que luego le hace ser muy sensible.

Tiene una relación muy consolidada con Pedro J. Ramírez por lo que cree que lo más romántico que puede hacer el periodista por ella y ella por el periodista aún está por llegar. Aunque ha sufrido mucho por las críticas no se arrepiente porque sigue muy enamorada de él.