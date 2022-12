Dirigida por Liz W. García (The Lifeguard) a partir de su propio guion original, la película sigue las aventuras de Rex (Emma Roberts) en Florida, una chica fiestera que termina siendo la única esperanza para el programa espacial de la NASA después de que una casualidad la ponga a entrenar con otros candidatos que, aunque pueden tener mejores currículums, no tienen su inteligencia, corazón y nervio.

Acompañan a Emma Roberts en el reparto nombres como Poppy Liu (Hacks), Gabrielle Union (The Inspection, Bad Boys II), Tom Hopper (The Umbrella Academy), Sebastián Yatra (Érase una vez… pero ya no), David Foley (The Kids in the Hall), Desi Lydic (Awkward), Kuhoo Verma (Plan B), Yasha Jackson (The Flight Attendant), Troy Iwata (WeCrashed, Dash & Lily), Andrew Call (Con ella empezó todo) y Josephine Huang.