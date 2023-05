Gloria Camila ha decidido dar un nuevo paso para cuidar su salud mental. En concreto, la hija de Ortega Cano ha puesto en manos de sus abogados su cuenta de Instagram tras el acoso que recibe por algunos usuarios de la plataforma. En esta misma red, la joven se abría en canal para contar que está pasando una muy mala época y su salud mental se encuentra afectada. A pesar de contar su complicado momento, las críticas no han cesado y Gloria Camila ha llegado al punto de no poder controlarlo. A través de un comunicado, la hija de José Ortega Cano ha anunciado que de ahora en adelante sus representantes legales velarán para proteger sus intereses y así anuncian medidas legales contra cualquier contenido difundido de manera vejatoria.

"Esta red social, pasará a disposición de los abogados de nuestra clienta, para poder hacer un estudio más profundo, y poder denunciar en la Policía aquellos usuarios que hayan faltado la moral de nuestra clienta y la legalidad del uso de dicha red", decía parte del comunicado. Fue la semana pasada cuando la joven denunció públicamente haber recibido comentarios vejatorios por un vídeo en el que aparecía junto a su empleada del hogar. "Acabo de meterme en instagram y he flipado un poco por la piel tan fina que tienen algunas personas. Jamás me reiría de Marina ni de nadie y menos que recoge la caca de un/su perro. Marina y yo tenemos una relación de 16 años. Ambas nos conocemos a la perfección y tenemos vídeos de coña (always - siempre)", explicaba.