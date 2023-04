Gloria Camila Ortega Mohedano ha reaparecido tras confesar sus problemas de salud mental como ella misma contó a sus seguidores en redes sociales. Tras abandonar su Instagram, la hija de José Ortega Cano ha vuelto a las redes y horas después ha visitado el parque temático Puy du Fou, en Toledo. "He desconectado y ha sido bastante relax. Me voy a centrar en lo mío y voy a usar las redes para lo que necesite. Creo que desconectar de vez en cuando está muy bien. Me fui a la playa, a Cádiz, con toda mi familia y me ha venido genial. Ahora, de nuevo a la rutina", ha dicho la influencer.

Han sido muchos los famosos que han dado su opinión sobre la gestación subrogada, a través de la que Ana Obregón ha sido abuela. Gloria, que fue adoptada junto a su hermano Fernando, por Rocío Jurado y Ortega Cano, todavía no se había pronunciado. "Entiendo que al final Ana haya decidido eso que ha sido algo que ya había hablado su hijo Aless. Ella sabe bien por qué lo ha hecho. A ese bebé no le va a faltar amor. Hay que respetar tanto a los niños adoptados como a los nacidos por gestación subrogada. Respeto la decisión de Ana", ha explicado Gloria Camila.

Y hablando de niños, le hemos preguntado por sus planes de maternidad. "Me gustaría ser madre en un futuro y tener más de un niño y también casarme a lo grande. Soy muy clásica. Pero cada cosa en su momento. Si tienes una pareja y la relación se consolida, me gustaría dar el siguente paso (ser madre)", ha confesado la influencer, que está feliz junto a su chico, David, con el que lleva más de tres años de relación.

Ella prefieres esperar pero ¿y su padre? ¿Le ha dicho Ortega Cano que quiere volver a ser abuelo? Gloria reconoce que no ha hablado de este tema con él. "No lo hemos hablado, pero mi padre ya es abuelo. Tengo tres sobrinos maravillosos -Rocío y David Flores (hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores) y Rocío Ortega (hija de José Fernando y Michu Rodríguez) y si viene un cuarto o una cuarta pues bienvenida será", sentenció.