Gloria Camila Ortega lleva un tiempo que no se encuentra bien, y este 30 de marzo ha terminado estallando en sus redes sociales y revelando todos los detalles del problema que lleva meses arrastrando. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado está acostumbrada a lidiar con críticas e insultos a diario en sus redes sociales, pero no deja de ser humana, y finalmente ha llegado al tope de su paciencia, y su salud mental se ha visto muy resentida. Agravada tras salir de 'Pesadilla en el paraíso', Gloria decidía tomarse un tiempo de desconexión, pero terminaba pidiendo ayuda a psicólogos y psiquiatras para tratar de mejorar. Un problema que se suma a la anorexia nerviosa que sufrió hace meses.



Así lo ha confesado en un nuevo post de Instagram que ha visto la luz este jueves, en el que aparece ella en varios vídeos muy triste llorando y que se reproducen en bucle mientras sus seguidores podían leer la larga parrafada que ha escrito, en la que ha dado detalles de cómo está ahora y de lo que piensa hacer: se retirará durante un tiempo de las redes para evitar comentarios que puedan agravar sus problemas de ansiedad y depresión, que son las dos enfermedades que le han llevado a ponerse en manos de un psicólogo y de un psiquiatra. De hecho, recientemente pudimos verla acudiendo a terapia junto a su padre.

"Hoy he decidido que ni puedo ni merezco el ataque gratuito denigrante que recibo día tras día, sobre todo cundo salió en la televisión la serie documental 'En el nombre de Rocío'. Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar", empezaba comentando, para revelar después que lleva más casi un año en manos de especialistas: "Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre 2022 en terapia con una psiquiatra".

Los problemas se acentuaron al exponerse tanto en televisión con su último reality, y los arrastra desde entonces: "A día de hoy, me tuvieron que subir medicación por tener pesadillas heavys, por estar nerviosa diariamente, por no encontrar soluciones, y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos", apuntaba nates de poner nombre a su trastorno: "Tengo un cuadro ansioso depresivo. Y esto diariamente me va tirando hacia abajo. No veo luz. No quiero dar pena, pero sí dejar claro que soy/somos de carne y hueso, que tenemos emociones, sensibilidad y corazón". añadía.

Entre sus palabras, una petición desesperada para que la dejan tranquila, y también una despedida: "No tenéis ni la más remota idea de mi vida, de cómo la he sentido y vivido durante estos 27 años. Os ancláis en episodios del pasado, y no avanzáis. Me aparté de muchas cosas, y hoy lo hago de Instagram, unas semanas. Gracias a las buenas personas que todavía hay", finiquitaba su misiva.