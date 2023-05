Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

¿Ha ingresado Tamara Falcó en una clínica de Marbella? Queda menos para el gran día de Tamara Falcó e Íñigo Onieva . El próximo 8 de julio se celebra la boda más esperada del año, y aunque ha tenido, parece que ya se han resuelto. Uno de los últimos contratiempos fue el problema que tuvo la marquesa con las primeras diseñadores del vestido. Tamara cogió sus maletas y puso rumbo a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera y ya tiene su ansiado vestido. "Ha sido la prueba más maravillosa que he tenido (...)", contaba la marquesa con un brillo en la mirada que solo una novia puede tener. Ya mucho más tranquila, parece que la hija de Isabel Preysler se está haciendo los últimos retoques para estar deslumbrante ese día.Tras muchas especulaciones sobre un ingreso en un clínica para adelgazar, ha sido la propia Tamara la que ha aclarado si ha iniciado una dieta. La marquesa de Griñón contaba que solo piensa realizarse lo mismo tratamientos que cada año:"El vestido me lo hacen a medida y, por lo tanto, está hecho a mi cuerpo. Menuda tontería y falta de respeto.Para bajar esos kilos tendría que estar un año.Pero vamos, que lo encuentro todo un poco indignante. Como ya he dicho varias veces, para mí lo importante es el sacramento del matrimonio", contaba la futura novia a 'Vanitatis'.