Íñigo Onieva ya tiene traje de novio para su boda con Tamara Falcó. Ahora que parece que los problemas que la marquesa de Griñón ha tenido con su vestido de novia están solucionados y que será Carolina Herrera quien le diseñe su traje nupcial tras la negativa de Sophie et Voilà a menos de dos meses del enlace, ya sabemos cómo irá vestido el empresario en su 'sí, quiero' que se celebra el 8 de julio en la finca 'El Rincón'. Mientras la hija de Isabel Preysler volaba a Nueva York para reunirse con el equipo de Carolina Herrera, aunque un percance estuvo a punto de arruinarle el viaje, su prometido elegía un destino más espiritual: una peregrinación a Lourdes.

Tamara Falcó fue a Nueva York a elegir su vestido e Íñigo Onieva peregrinó a Lourdes

Si hace seis meses, justo tras su ruptura, era Tamara Falcó, que ya ha vestido de Carolina Herrera en numerosas ocasiones, la que hacía esta peregrinación ahora ha sido Íñigo Onieva el que la ha hecho y según ha revelado Sandra Aladro en 'El programa de Ana Rosa', no es la primera vez que hace un viaje de este tipo. Según la colaboradora, durante estos días, se ha visto al empresario realizando tareas propias de los voluntarios como ayudar o llevar a enfermos y repartir botellas de agua.

gtres

Iñigo Onieva elige el clásico chaqué para su boda con Tamara Falcó

Tras hablar del viaje a Lourdes de Íñigo Onieva, Leticia Requejo en 'El programa de Ana Rosa' ha revelado todos los detalles del traje de novio del prometido de Tamara Falcó. Al parecer muchas firmas nacionales e internacionales se han interesado para vestir al empresario en su gran día tant0s que han sorprendido a la marquesa de Griñón que incluso bromea con sus íntimos sobre que, el día de la boda, no se verá el traje de tanto patrocinios. Íñigo, que ya aclaró que no había problemas con el menú nupcial, apuesta por lo clásico para su gran día e irá de chaqué. "Como un novio clásico que es, Íñigo se ha decantado por un chaqué clásico sin estampados y en colores neutros, formado por levita, pantalón fluido y chaleco", reveló la periodista. Lo que no ha trascendido es el nombre de la firma que lucirá en su boda.