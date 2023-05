El humorista Manu Sánchez ha realizado una dura confesión en la tarde de este martes 30 de mayo.. "Hemos celebrado muchas cosas juntos, hemos vivido, nos hemos reído, y vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo", empezaba contando el cómico dejando entre ver que lo que iba a contar no era nada fácil. "Ahora toca también parar un poquito; van a ver que durante un tiempo no voy a poder estar asomándome como me gustaría a Tierra de talento. Le pasa a mucha gente, y creo que esto también es bueno contarlo y normalizarlo:contaba detalladamente Manu Sánchez.

El humorista confesaba que en su momento se asustó mucho: "Después de ponernos en lo peor durante un tiempo, mientras te dicen cuál es el apellido, dónde, cómo, de qué manera viene... Pues uno se pone en lo peor; esto es inevitable". A pesar de tener miedo, quiere ser optimista. "Tengo cosas mucho más fuertes que el miedo y se lo están comiendo con patatas", concluía. Las redes sociales se han llenado de apoyos al humorista andaluz.

"Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: Tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: ME VOY A CURAR", decía por sus redes sociales.