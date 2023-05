A tres días de su boda con Marta López Álamo, Kiko Matamoros se ausentaba de su puesto de trabajo en 'Sálvame' . Tampoco esta la cosa como para no aparecer en pantalla, ya que el próximo 23 de junio termina el programa que lleva 14 años en antena, pero parece que el colaborador esta algo estresado.: "Buenas tardes, esta silla que hoy está vacía es la de Kiko Matamoros. Hoy Kiko estaba puesto en la pizarra de colaboradores y debería haber venido a trabajar pero ayer, a última hora de la tarde,pero... ¿por qué? ¿Qué habría llevado a Kiko a tomar esta inesperada y extraña decisión?



El caso que el motivo de la ausencia del colaborador en el programa es por su boda. Los novios están de lo más ilusionados con en enlace pero son muchos los detractores, entre ellos su ex Makoke. La colaboradora del programa 'Fiesta' ha expresado en más de una ocasión lo mal que lo pasó en su boda con Kiko Matamoros."Mira, yo me separé hace cinco años, ya no tenía él el poder de hacerme daño que era lo que lleva intentando y haciendo mucho tiempo. Yo no sufro por mí y hay cosas que me duelen muchísimo, creo que mi familia no se merece esto", explicaba al recordar que su ex le fue infiel el mismo día de la boda. Estás palabras recordatorias habría vuelto a reabrir unas heridas pasadas creando mal rollo antes del gran día del colaborador.